Sabjan Ballici morto a Foligno, la famiglia contro l'ospedale: "Dimesso 3 volte", aveva un tumore allo stomaco

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Dimesso tre volte dall’ospedale di Perugia, poi è morto durante il ricovero all’ospedale di Foligno. Solo in quest’ultima fase avrebbe ricevuto la diagnosi di un tumore allo stomaco. Sabjan Ballici si è spento ad appena 24 anni, e ora la sua famiglia ha presentato una denuncia-querela presso la Procura di Spoleto per chiedere che venga fatta chiarezza.

La denuncia-querela della famiglia di Sabjan Ballici

Come riporta il Corriere dell’Umbria, la famiglia di Sabjan Ballici, attraverso gli avvocati Luca Maori e Luca Valigi, ha depositato una denuncia-querela presso la Procura di Spoleto per chiedere che venga fatta luce sulla morte del 24enne, deceduto il 20 febbraio presso l’ospedale di Foligno.

Avvalendosi di una consulenza medico legale di parte, gli avvocati sostengono che la mancata diagnosi da parte dell’ospedale di Perugia abbia “impedito di fatto qualsiasi trattamento chemioterapico“.

Il medico legale non si dice convinto che “una diagnosi tempestiva avrebbe salvato la vita del paziente”, tuttavia “avrebbe potuto almeno rallentare l’evoluzione della patologia“.

Il calvario di Sabjan Ballici

Da luglio 2025 Ballici, che lavorava come operaio elettricista a Perugia, aveva iniziato ad accusare una tosse stizzosa con presenza di tracce ematiche, motivo per il quale si era sottoposto a diversi esami, tra cui un rx torace risultato negativo, e una fibrorinoscopia che aveva rilevato compatibilità con il reflusso gastro-esofageo.

Nei mesi successivi le condizioni del 24enne erano peggiorate: alla tosse stizzosa si era unita una febbre alta, motivo per il quale Ballici aveva deciso di andare al pronto soccorso.

I tre accessi al pronto soccorso di Perugia

Il 27 dicembre, dopo una Tac cui si era sottoposto in un centro privato, Ballici si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove gli era stato assegnato un codice non urgente. Dopo sei ore di attesa, il 24enne aveva deciso di andarsene.

Il 19 gennaio il secondo accesso presso lo stesso ospedale, dal quale era stato dimesso con un foglio all’attenzione del medico curante dopo una consulenza pneumologica.

Il 29 gennaio, con gli stessi sintomi, aveva ottenuto il terzo accesso nello stesso pronto soccorso, ma era stato dimesso il giorno dopo. Quindi il 6 febbraio la famiglia lo aveva accompagnato all’ospedale di Foligno, dove era stato subito ricoverato. Il giorno 18 aveva ricevuto la diagnosi di un tumore allo stomaco. Il 20 febbraio, a soli 24 anni, è deceduto.