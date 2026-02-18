Sabotaggi ai treni, 20enne arrestato a Castel San Pietro e accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un 20enne originario di Imola, nel Bolognese, è stato arrestato per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Il giovane era stato segnalato accovacciato nei pressi dei binari a Castel San Pietro, lungo la tratta Ancona-Piacenza. A notarlo è stato un cittadino, che ha chiamato il 112, dopo aver visto un treno regionale fermarsi dopo aver urtato delle pietre sui binari. Il 20enne è stato bloccato dai carabinieri dopo che aveva già posizionato altre pietre sui binari.

Sabotaggi ai treni, cosa è successo

Tutto è partito da una telefonata ai carabinieri nel pomeriggio di martedì 17 febbraio.

Con quella chiamata, infatti, un cittadino ha voluto segnalare la presenza di un uomo accovacciato lungo la linea ferroviaria.

Il punto esatto in cui si trovava era a Castel San Pietro Terme (Bologna) lungo la linea Ancona-Piacenza e proprio in quella tratta il cittadino aveva visto un treno regionale fermarsi dopo aver urtato delle pietre sui binari.

Pietre sui binari nel Bolognese

Il treno in questione, un regionale, era partito da Imola in direzione Bologna ed è stato costretto a fermarsi per effettuare controlli sui sistemi di sicurezza.

Il treno, infatti, durante la marcia ha impattato contro delle pietre posizionate sui binari.

A causa del successivo stop per le verifiche del caso, il treno ha accumulato 30 minuti di ritardo e provocato il rallentamento di altri mezzi in transito.

Un 20enne arrestato a Castel San Pietro

Dopo la segnalazione ricevuta, i carabinieri hanno trovato, nel luog0 indicato, un 20enne accovacciato vicino ai binari.

Alla vista dei militari il ragazzo, che voleva effettuare un secondo sabotaggio, ha posizionato una trentina di pietre sulle rotaie per poi cercare di fuggire in bicicletta.

I carabinieri hanno prima fermato il giovane e poi rimosso le pietre per evitare problemi ai treni in transito giusto poco prima del passaggio di un Frecciarossa.

Chi è il 20enne accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti

Il 20enne fermato è originario di Imola: è incensurato e fa l’impiegato.

portato in caserma a Imola, in attesa del trasferimento in carcere, è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio.

Secondo il Tg1, nella sua abitazione sarebbe stato rinvenuto materiale di area antagonista.