Sabotaggi dei treni alla stazione di Bologna, la pista anarchica anti Olimpiadi come a Parigi 2024 e la paura

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Non ci sono ancora rivendicazioni sulle azioni di sabotaggio dei treni alla stazione di Bologna, l’ipotesi che si sta facendo più strada è quella della pista anarchica. L’episodio è simile a quanto accaduto alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi nel 2024 con gli attentati incendiari alla rete ferroviaria che bloccarono l’alta velocità in quasi tutta la Francia.

La pista anarchica sui sabotaggi dei treni a Bologna

Come riporta La Repubblica, negli ultimi tre anni l’Italia è diventata uno dei principali laboratori europei dell’attivismo anarco-insurrezionalista.

Per questo motivo la polizia ritiene che quanto accaduto a Bologna non possa essere letto come un episodio isolato.

ANSA

Alla vigilia dei Giochi di Parigi 2024, furono incendiati i cavi elettrici che regolavano il traffico in tre dei quattro nodi strategici del sistema ferroviario: Courtalain, sulla rete atlantica, Croisilles al Nord e Pagny-sur-Moselle a Est.

L’obiettivo era quello di bloccare i Tgv nel giorno dell’apertura dei Giochi e la conseguenza fu che circa ottocentomila viaggiatori rimasero bloccati e le linee furono interrotte o rallentate per tutto il weekend.

Quanto avvenuto a Bologna appare simile, lo scopo è agire prima senza provocare vittime e mostrare che l’evento è vulnerabile.

Sempre La Repubblica scrive che la rete anarchica in Italia, seppur piccola, è solida e le relazioni internazionali strutturate.

I gruppi più attivi sarebbero quelli di Treviso, Torino, Bologna, Milano e Roma. Rapporti che si sono rafforzati dopo il caso Cospito.

I dati sull’anarchia in Europa

Dall’ultimo rapporto di Europol sulla violenza ideologica, nel 2024, su 21 attacchi attribuiti nell’Unione europea all’area della sinistra radicale e anarchica, 18 sono stati localizzati o progettati in Italia.

Si tratta di azioni a bassa intensità, spesso senza vittime, ma ad alto valore simbolico.

Tra i precedenti c’è il caso di Pisa, nel febbraio 2023, quando un ordigno incendiario rudimentale è stato collocato davanti al tribunale. L’azione non provocò feriti, ma venne letta come un segnale contro l’apparato giudiziario. Nel 2025 due persone dell’area anarchica finirono ai domiciliari con l’accusa di terrorismo.

Sempre nel 2023, a Roma, furono incendiate sedici auto di Poste Italiane in un deposito e l’azione venne rivendicata online in ambienti anarchici.

La pista anarchica è stata valutata anche riguardo all’incendio, nel marzo 2025 a Roma, in cui furono distrutte diciassette auto Tesla in una concessionaria.

L’impossibilità di presidiare tutti i binari

In totale in Italia ci sono 16.881 chilometri di binari, in cui molti tratti sono sprovvisti di telecamere perché l’area è troppo ampia.

Inoltre, in queste settimane il personale di Fs Security, d’accordo con il ministero dell’Interno, è presente soprattutto in Lombardia e nelle zone alpine, a bordo dei treni che trasportano i tifosi, giornalisti e appassionati impegnati nei Giochi olimpici.

Intanto sono al vaglio le telecamere di vigilanza attive sulle due tratte collegate ai sabotaggi a Bologna, per capire se possano aver ripreso qualcosa, non solo dove sono state piazzate le bombe, ma anche nei luoghi vicini a dove si sono verificate le esplosioni e dove i responsabili sono fuggiti.

Innalzato il livello di vigilanza

A seguito dei sabotaggi dei treni alla stazione di Bologna, è stato ulteriormente innalzato il livello di vigilanza, che era già al massimo da tempo. Compreso quello della security delle Ferrovie che sta collaborando alle indagini.

L’attenzione resta alta, a preoccupare è soprattutto il caso di Pesaro in quanto è stato preso di mira un nodo di scambi di una linea sulla quale transitano Alta velocità e traffico tradizionale.

In questo caso, la segnalazione non è arrivata, come a Bologna, dal sistema automatico di sorveglianza, che ha evidenziato un malfunzionamento improvviso, ma da un macchinista di un treno merci che ha visto la cabina in fiamme e ha subito dato l’allarme.