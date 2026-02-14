Sabotaggi treni e caos su linee Roma - Napoli e Roma - Firenze, Salvini: "A rischio la vita delle persone"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono stati nuovi sabotaggi ai treni che hanno causato caos e disagi sulle linee alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Veemente la reazione di Matteo Salvini che ha parlato di “odiosi atti criminali che mettono a rischio la vita delle persone“. La circolazione è fortemente rallentata per almeno due atti che si credono dolosi.

Sabotaggi sulle linee Roma – Napoli e Roma – Firenze: sbotta Salvini

Altra giornata nera per i trasporti. Ci sono stati almeno due sabotaggi alla rete dell’alta velocità: la circolazione ferroviaria è rallentata sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze. Gli atti sono dolosi mentre un terzo episodio è in corso di accertamento.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato così: “Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone”.

Caos treni, circolazione rallentata

Per quanto riguarda la linea Roma-Napoli, le anomalie sono segnalate fra i comuni laziali di Salone e Labico. Qui, come spiegato da Rfi, è stato necessario l’intervento dei tecnici che hanno riscontrato danni ai cavi che gestiscono la circolazione dei treni e che sono stati rinvenuti bruciati.

Anche sulla Roma-Firenze c’è stato un atto doloso fra Tiburtina e Settebagni mentre gli addetti stanno lavorando anche a un terzo episodio occorso fra Capena e Gallese, sempre sulla linea Roma-Firenze.

A causa di questi avvenimenti, si registrano deviazioni su linee più lente, limitazioni nelle destinazioni e forti ritardi, anche di ore, dei treni che stanno mettendo in ginocchio la circolazione nella giornata di sabato 14 febbraio.

I precedenti

Non si tratta di eventi solitari. Negli ultimi giorni, infatti, sono diversi i sabotaggi alle linee ferroviarie come quelli occorsi a Bologna e Pesaro – quest’ultimo rivendicato sul blog anarchico e rivoluzionario La Nemesi – o quello che ha riguardato la Lecco-Tirano. Sono stati aperti diversi fascicoli per accertare questi fatti che avvengono durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali in corso d’opera tra Milano e Cortina.

Prima dello sfogo del 14 febbraio, conseguente al nuovo sabotaggio con due atti dolosi in poche ore, il ministro Matteo Salvini aveva già commentato quanto stava accadendo dal punto di vista dei trasporti nelle ultime settimane. “Sono molto preoccupato, abbiamo aumentato il livello di attenzione, di guardia, di presidio, di telecamere, di uomini e donne sul posto di pronto intervento perché purtroppo l’anno scorso gli episodi di sabotaggio sono quintuplicati. E l’inizio dell’anno, stando alle Procure e alla polfer, parte male. Fortunatamente siamo riusciti a evitare enormi disagi per i passeggeri. E quando i colpevoli verranno presi, io chiederò che il ministero si costituisca parte civile per chiedere anche il rimborso dei danni a questa gentaglia che usa le ferrovie e le Olimpiadi per una battaglia politica criminale delinquenziale”, aveva detto.

Sulla vicenda era tornato anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che aveva parlato di “micro-attentati”. Per quanto riguarda i dati, quelli diffusi dal Viminale testimoniano come siano stati 49 i casi di sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti nel 2025 rispetto ai 9 del 2024.