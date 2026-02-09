Sabotaggio dei treni alla stazione di Bologna, indagini per terrorismo e Mit pronto a chiedere i danni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini sul sabotaggio che ha colpito la rete ferroviaria, il 7 febbraio, nel nodo di Bologna nel giorno di avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Secondo quanto emergerebbe dalla stessa Procura del capoluogo emiliano, al momento, non sarebbero ancora stati rilevati elementi che potrebbero condurre ad una matrice terroristica del sabotaggio in questione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’intenzione di chiedere risarcimenti per i danni economici e i disagi causati: “Le richieste di risarcimento saranno milionarie”.

Sabotaggio treni, cosa è successo sulle linee ferroviarie

Come riportato da RaiNews, sarebbero tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane nella giornata del 7 febbraio.

Un ordigno rudimentale sarebbe stato trovato a Castelmaggiore.

ANSA

Sarebbe questa la causa dell’incendio che ha tranciato i cavi dell’alta velocità.

Un secondo ordigno sarebbe rimasto integro ed è oggetto di analisi da parte della polizia scientifica.

Nella stessa tratta Bologna-Padova, sarebbero stati troncati cavi elettrici in un pozzetto.

Infine, sulla tratta Bologna-Ancona, a Pesaro, avrebbe preso fuoco una cabina elettrica.

Le indagini

Come riporta La Repubblica, i fascicoli potrebbero essere aperti formalmente nelle prossime ore.

Si ipotizzano i reati di danneggiamento aggravato, uso di esplosivi e interruzione di pubblico servizio.

La procura di Bologna ha chiarito che, allo stato attuale degli accertamenti, non sono ancora emersi elementi sufficienti per stabilire con certezza una matrice terroristica.

Una valutazione analoga verrebbe fatta anche per l’episodio avvenuto a Pesaro, per il quale gli atti verranno trasmessi alla procura di Ancona.

Il pool di magistrati che lavorerà alle indagini è lo stesso che a Bologna si occupa di terrorismo.

La scelta sarebbe legata alle modalità dell’azione e al contesto temporale in cui è avvenuta, coincidente con l’inizio delle Olimpiadi invernali.

La pista anarco-insurrezionalista

Per La Repubblica, la pista che viene considerata più attentamente resterebbe quella anarco-insurrezionalista, già emersa in precedenti episodi di sabotaggio infrastrutturale.

Non sarebbero state rinvenute, al momento, rivendicazioni, scritte o volantini riconducibili a gruppi anarchici, né sul luogo degli attentati, né sui principali canali di comunicazione.

Questa assenza renderebbe più complessa la ricostruzione del movente e dell’eventuale regia dell’azione.

Secondo gli investigatori, però, le modalità operative e la scelta dei tempi suggerirebbero un possibile collegamento simbolico con l’apertura dei Giochi olimpici.

Gli ordigni utilizzati

Dai primi accertamenti, sarebbe emerso che l’ordigno utilizzato avrebbe un meccanismo rudimentale, ma efficace.

Sarebbe composto da un innesco temporizzato, una sveglia, una lampadina destinata a surriscaldarsi, fiammiferi e benzina utilizzata per alimentare l’incendio.

Si tratterebbero di materiali di uso comune, facilmente reperibili anche nella grande distribuzione, elemento che renderebbe più difficile risalire agli autori attraverso la tracciabilità degli acquisti.

Parallelamente, sarebbero in corso verifiche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo alcuni tratti della linea ferroviaria.

I danni economici e la posizione del Mit

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che chiederà il risarcimento dei danni provocati dai sabotaggi.

Come riporta l’ANSA, Matteo Salvini ha dichiarato che una volta individuati i responsabili verrà presentata una “richiesta di risarcimento” per i “danni milionari” causati a migliaia di viaggiatori.