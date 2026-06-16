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È di 5 arresti in carcere e 2 arresti domiciliari il bilancio di una vasta operazione antiterrorismo condotta dalla DIGOS di Roma, che ha portato alla scoperta di una cellula anarchica responsabile di un attentato alla linea ferroviaria dell’alta velocità tra Roma e Firenze il 14 febbraio 2026. L’azione, aggravata dalla finalità di terrorismo, è stata compiuta in concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e ha causato gravi danni all’infrastruttura ferroviaria.

Le indagini e l’operazione antiterrorismo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nelle prime ore della giornata odierna, nell’ambito di un procedimento coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma. Le indagini, delegate alla DIGOS della Questura capitolina e svolte in stretto raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno coinvolto diverse aree del territorio nazionale, tra cui Bologna, Forlì-Cesena, Milano e Napoli. Gli investigatori hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 ordinanze di arresti domiciliari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura, nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di aver costituito e organizzato una compagine criminale con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

La cellula anarchica e il gruppo di affinità

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo, strutturato secondo modalità tipiche del movimento anarchico, aveva radici nel territorio di Roma ma manteneva contatti con realtà affini in altre città italiane. Gli inquirenti hanno ricostruito l’esistenza di una rete di collegamenti anche a livello internazionale, che ha richiesto un importante coordinamento da parte della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Il gruppo, definito come “gruppo di affinità”, era dedito alla pianificazione e realizzazione di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

Due degli arrestati sono accusati di aver partecipato attivamente all’attentato contro la rete ferroviaria dell’Alta Velocità Roma – Firenze, avvenuto il 14 febbraio 2026. L’azione, compiuta mediante l’uso di manufatti esplosivi rudimentali ma efficaci, ha provocato gravi danni all’infrastruttura, con un costo di ripristino stimato in 455 mila euro. Oltre all’attentato principale, è stato contestato anche un sabotaggio sulla linea Roma – Napoli, anch’esso rivendicato dal gruppo tramite un sito web creato appositamente pochi mesi prima.

Le motivazioni e la rivendicazione

Il sabotaggio è stato rivendicato sul sito ispiraazione.noblogs.org, dove il gruppo ha collegato l’azione alla concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e agli intenti antimilitaristi, dichiarando l’obiettivo di colpire infrastrutture di pubblica utilità. Tra le motivazioni, anche la volontà di mantenere attiva la mobilitazione dell’anarco-insurrezionalismo contro il regime del 41bis applicato all’anarchico Alfredo Cospito, attraverso azioni dimostrative violente.

Oltre al reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.), due degli arrestati sono gravemente indiziati di attentato a impianti di pubblica utilità, interruzione di pubblico servizio e istigazione per delinquere, tutti aggravati dalla finalità di terrorismo. Nel corso dell’operazione, con il supporto delle DIGOS di Milano, Bologna, Napoli, Torino, Terni e Rieti, sono stati eseguiti numerosi decreti di perquisizione nei confronti di soggetti indagati e in luoghi collegati al centro anarchico romano “Bencivenga Occupato” e ad altri spazi simili.

Il coordinamento nazionale e le indagini in corso

L’operazione ha richiesto un articolato lavoro di coordinamento tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, vista la diffusione delle attività criminali e la presenza di collegamenti anche internazionali. Le indagini sono ancora in corso e il materiale probatorio raccolto dovrà essere valutato nelle successive fasi di giudizio.