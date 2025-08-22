Sabotaggio Nord Stream, cosa ci faceva in Italia l'ex 007 Serhii Kuzientsov fermato a Rimini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È stato fermato a Rimini l’ex 007 Serhii Kuzientsov, ritenuto il comandante dello yacht Andromeda usato nel settembre 2022 per trasportare gli incursori responsabili del sabotaggio del gasdotto Nord Stream tra Russia e Germania, strategico per il rifornimento energetico in Europa, a 7 mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Ufficialmente, Kuzientsov era in Italia per una vacanza in famiglia.

Chi è Serhii Kuzientsov

Su Serhii Kuzientsov, ex ufficiale dei reparti speciali della Marina ucraina e 007 dei servizi segreti di Kiev (Sbu), pendeva un mandato di cattura emesso dalla magistratura in Germania.

Stando agli investigatori di Berlino, Kuzientsov era il comandante dello yacht Andromeda che, il 26 settembre del 2022, fu coinvolto nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Sull’imbarcazione ci sarebbero state almeno altre 5 persone, una donna e quattro sub, che avrebbero piazzato le cariche che hanno fatto esplodere l’impianto del gasdotto.

ANSA

La fuoriuscita di gas dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream.

Cosa ci faceva in Italia Serhii Kuzientsov

Serhii Kuzientsov è arrivato in Riviera romagnola nella giornata di martedì 19 agosto, come riportato dal Corriere della Sera, ufficialmente “per una vacanza” assieme alla moglie e ai due figli adolescenti.

Nel nostro Paese è arrivato al volante di un suv con targa ucraina, ritrovato parcheggiato davanti al bungalow del villaggio turistico vicino a Misano Adriatico dov’è stato rintracciato e arrestato nella tarda serata di mercoledì dai carabinieri della compagnia di Rimini, in esecuzione del mandato di cattura europeo.

In Italia Kuzientsov ha usato il suo vero nome e non un’identità fittizia, tanto che figurava nella lista degli ospiti alloggiati nel villaggio.

L’ex 007, che secondo fonti provenienti dalla Germania avrebbe anche un altro figlio iscritto in un’università in Italia (che forse avrebbe voluto incontrare durante il suo soggiorno nel nostro Paese), ha aperto la porta ai carabinieri, che hanno circondato il complesso turistico. Non ha opposto resistenza.

È stato identificato e, dopo la notifica dell’ordine di cattura, portato in carcere a Rimini. Al momento dell’arresto Kuzientsov non ha commentato l’operazione dei carabinieri né ha cercato di chiarire la sua posizione.

Nel corso della perquisizione nella struttura e nel suv non è stato trovato nulla di utile alle indagini, né documenti collegati alla sua attività in Ucraina né armi.

Kuzientsov è sospettato anche per un attentato a Savona

A breve per Kuzientsov potrebbero scattare le pratiche per l’estradizione in Germania, dove deve rispondere del suo presunto coinvolgimento nell’attentato al gasdotto Nord Stream.

Anche i magistrati di Genova, però, sono interessati alla cattura dell’ex 007 ucraino, in relazione all’attentato del 14 febbraio che al largo di Savona ha colpito la petroliera maltese Seajewel, sospettata di far parte della flotta fantasma usata per aggirare l’embargo sul petrolio russo. L’imbarcazione era stata danneggiata da due presunti ordigni magnetici.

Sul caso è aperta un’indagine per naufragio con l’aggravante del terrorismo.