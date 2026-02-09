Sabotaggio treni, anarchici rivendicano e attaccano il Pacchetto sicurezza di Meloni: "Fuoco alle Olimpiadi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo il sabotaggio dei treni tra Bologna e Pesaro, è arrivata nei giorni post-Olimpiadi una rivendicazione attribuita ai movimenti anarchici, comprensiva di critica per i pacchetti sicurezza. Il documento legittima le azioni clandestine e fa cenno ai precedenti di Parigi 2024, attaccando il governo italiano per gli atti di repressione. Sul caso sono state avviate indagini per terrorismo.

Gli anarchici dietro i sabotaggi dei treni

Nei giorni successivi all’avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un documento fatto circolare online confermerebbe una rivendicazione degli episodi di sabotaggio che hanno messo a repentaglio la circolazione dei treni tra Bologna e Pesaro sabato 7 febbraio.

Secondo il testo, attribuito ai movimenti anarchici e ora al vaglio degli investigatori, il caos sulle linee ad alta velocità e regionali non sarebbe frutto di eventi isolati, ma di una risposta politica a quello che gli autori definiscono un “crescente clima repressivo”.

Il documento degli anarchici

“Pare chiaro quando i pacchetti sicurezza diventano occasioni praticamente semestrali per stringere le reti della repressione e soffocarci qualunque dissenso, che il dissenso ‘pulito’, esplicitamente rivendicato, portato avanti nella legalità, non possa più essere efficace” si legge nel documento, citato dal Corriere della Sera.

A detta dei firmatari, da qui deriva la scelta di legittimare l’adozione di strumenti clandestini quali il sabotaggio, per opporsi a quello che viene definito “sistema di morte e sfruttamento”.

Il documento si conclude con lo slogan apertamente incendiario: “Ingovernabili, non disobbedienti. Fuoco alle olimpiadi e a chi le produce”.

La critica alle Olimpiadi

Nel testo si fa riferimento anche agli attacchi contro infrastrutture della rete ferroviaria francese durante le Olimpiadi estive di Parigi 2024, che provocarono l’annullamento di un quarto dei treni e lunghe interruzioni del servizio nella metropoli.

Gli autori paragonavano allora i Giochi a una celebrazione “del nazionalismo” e a una “gigantesca messa in scena dell’assoggettamento dei popoli da parte degli Stati”, sostenendo che sotto l’apparenza di un evento ludico si celasse “un campo di sperimentazione per la gestione poliziesca delle folle e il controllo generalizzato degli spostamenti”, critica riproposta nel nuovo documento italiano.

Gli attacchi al governo

La rivendicazione analizza anche il quadro legislativo che ha accompagnato la manifestazione olimpica. Secondo i firmatari, il pacchetto sicurezza entrato in vigore il 5 febbraio comprende misure che consolidano l’uso delle zone rosse come “strumenti di esclusione sociale”, autorizzando la detenzione fino a 12 ore da parte delle forze dell’ordine di individui considerati “pericolosi” durante manifestazioni pubbliche, introducendo il carcere per l’elusione dei controlli di polizia e prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie per manifestazioni non autorizzate.

Gli autori rivolgono quindi anche un attacco diretto al governo italiano, collegando gli scontri con la polizia dopo il corteo milanese, conclusosi con incidenti nel quartiere Corvetto, alla retorica istituzionale, citando le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni che ha definito “nemici dell’Italia” coloro che manifestano contro le Olimpiadi.