Sabrina Brizzola contro Bruno Vespa dopo le polemiche a Porta a Porta, "censura è il suo modus operandi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si placa la bufera per la sfuriata in Tv di Bruno Vespa a Sabrina Brizzola. La rappresentante studentesca diventata ormai famosa dopo il trattamento ricevuto davanti le telecamere dal decano dei conduttori Rai è tornata a parlare di quello scontro andato in onda dagli studi di Porta a Porta, rivelando anche un retroscena.

Le parole di Sabrina Brizzola

Intervistata da Fanpage, la 24enne coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari ha parlato del duro faccia a faccia con Bruno Vespa, spiegando di aver capito quanto fosse deplorevole l’atteggiamento del giornalista contro di lei prima ancora che suscitasse l’indignazione di buona parte dell’opinione pubblica.

“Mi sono presa un po’ di tempo per elaborare la situazione e capire se dire qualcosa pubblicamente o meno. Ma fin dalle prime battute è stato evidente, a parer mio, che il clima in studio fosse particolarmente teso” ha raccontato Brizzola.

La scenata di Bruno Vespa

Ripercorrendo quegli attimi di tensione, l’esponente dell’Udu ha ricordato come fosse già stata interrotta durante la trasmissione e la parola data subito dopo la reprimenda alla rappresentante di un’altra associazione presente in studio, Azione studentesca, “vicina alla destra”.

“È lo specchio di ciò che viviamo tutti i giorni: il solito paternalismo di chi ci dice cosa fare e cosa dire, unito a un atteggiamento maschilista evidente – ha sottolineato Sabrina Brizzola – Credo ci sia stato un chiaro episodio di mansplaining, mi ha interrotta prima ancora che potessi contestualizzare ciò che stavo dicendo sull’abbandono scolastico. La mia presenza serviva a spiegare le ragioni per cui gli studenti stanno scendendo in piazza, ma lui ha preferito troncare il dibattito”.

Il retroscena

Nell’intervista a Fanpage, Brizzola ha rivelato di aver avuto anche l’impressione che dietro l’invito a Porta a Porta ci fosse l’intenzione di delegittimarla dopo un’intervento in piazza di tre giorni prima contro il governo sulla gestione dei fondi per la residenzialità pubblica.

“Non so se ci fosse una strategia per delegittimarmi, ma sicuramente quello è un modus operandi che Vespa adotta spesso: ogni volta che c’è una voce che non è dalla sua parte, tenta di censurarla” ha sottolineato la 24enne.

Dopo il polverone sollevato da quella sfuriata in Tv, da parte di Bruno Vespa non è arrivata nessuna scusa, ma la rappresentante studentesca ha rivelato il retroscena del messaggio ricevuto da un membro dello staff: “Mi ha scritto invece una lavoratrice del programma, non so se fosse una giornalista o una persona del team. Ha detto che era dispiaciuta del clima che si era creato, che se ne discostava e che non era sua intenzione mettermi in difficoltà”.