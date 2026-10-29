Sabrina Brizzola replica alle scuse di Bruno Vespa, nuovo attacco: "Molto finte e ridicole, inopportune"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Quelle di Bruno Vespa sono “scuse molto finte“. Così Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari, torna sull’acceso confronto andato in scena a Porta a Porta, quando il giornalista aveva utilizzato dei toni piuttosto forti interrompendo più volte la 24enne. A distanza di una settimana Vespa si è detto dispiaciuto per i toni utilizzati, ma rimanendo nella sostanza sulle sue posizioni. Un intervento bocciato dalla studentessa, che torna sull’episodio parlando di una scena “molto ridicola”.

Sabrina Brizzola replica alle scuse di Bruno Vespa

Continua a far discutere l’acceso botta e risposta andato in scena la scorsa settimana nello studio di Porta a Porta tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli universitari.

Ospite di Bianca Berlinguer nella puntata del 28 ottobre di È sempre Cartabianca su Rete 4, la studentessa 24enne è tornata sulla sfuriata del conduttore 82enne.

ANSA

E ha replicato alle parole del giornalista, che nell’ultima puntata si è scusato per il “tono forte” usato senza però fare marcia indietro nella sostanza.

Scuse di Vespa “molto finte”

Interpellata sull’argomento da Bianca Berlinguer, Brizzola ha replicato senza fare sconti: “Le sue scuse sono molte finte“.

E ha spiegato perché, tornando sull’episodio che l’ha vista vittima della ramanzina in tv di Vespa: “Diciamo che chiedere scusa e poi rispondere con dei dati senza un contraddittorio in diretta è totalmente inopportuno”.

“A noi, vista l’interruzione repentina, non è stata data l’opportunità di replicare. Una scena molto ridicola“, ha aggiunto la 24enne.

Il messaggio di Vespa

A una settimana di distanza dallo scontro con Brizzola, nell’ultima puntata di Porta a Porta Bruno Vespa ha provato a ridimensionare le polemiche sul suo comportamento.

Attraverso un messaggio letto a inizio puntata: “Farei qualche osservazione a mente fredda commentando anche delle reazioni che qualche volta francamente ho trovato un po’ fuori misura. Mi dispiace aver usato un tono forte, ma lo spiego con la delusione che una giovane con un importante ruolo di rappresentanza non si documenti su alcuni punti chiave, venendo poi smentita sull’abbandono scolastico” ha dichiarato il conduttore, tornando sul tema in discussione”.

“Avendo personalmente avuto dei maestri – ha concluso – che mi hanno insegnato come il controllo delle fonti sia la premessa per qualunque discussione e alla base della credibilità di ciascuno di noi, mi farebbe piacere che i giovani si distinguessero combattendo la loro più che legittima battaglia su dati di fatto reali a una settimana dal confronto di studio”.