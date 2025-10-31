Sabrina Colle scrive una lettera su Vittorio Sgarbi, dentro c'è una frecciata alla figlia Evelina

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi continuano a tenere banco sui giornali e nei talk show televisivi. L’ultimo capitolo lo ha scritto Sabrina Colle, la compagna del critico d’arte, che in una lettera inviata a Samantha De Grenet ha descritto la depressione dell’ex sottosegretario alla Cultura, senza risparmiare una frecciata diretta alla figlia Evelina. La ragazza, da tempo, sostiene che il padre sia bisognoso di un amministratore di sostegno a sua tutela. Il testo è stato diffuso venerdì 31 ottobre a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Venerdì 31 ottobre, Samantha De Grenet è stata di nuovo invitata da Caterina Balivo per parlare delle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi.

Recentemente, nello stesso salotto tv, la showgirl aveva provato a ricostruire il quadro, venendo così contattata da Sabrina Colle, compagna del critico d’arte. Lei stessa ha inviato a Samantha De Grenet una lettera, con tanto di frecciata a Evelina Sgarbi, il cui testo è stato diffuso durante la trasmissione della Rai:

“Cara Samantha, purtroppo durante questo lungo periodo le nostre attenzioni per proteggere Vittorio sono state da alcune persone deliberatamente equivocate, come se avessimo voluto isolarlo dal mondo esterno. Questa è, tra le tante menzogne dette, la più dura da accettare. Contrariamente a quello che è stato riferito, Vittorio non è stato mai isolato, persino nei momenti più bui, e cioè durante la degenza al Policlinico Gemelli, ha potuto sempre contare sul sostegno dei familiari. Penso a sua sorella Elisabetta, che si è praticamente trasferita a Roma, o a sua figlia Alba, che da Tirana è venuta molte volte a trovarlo. Dei collaboratori e financo di importanti personalità della cultura e delle istituzioni, perché ritenevano che le relazioni con altre persone potessero aiutarlo a superare la depressione. Come si può insinuare la calunnia che ci fosse un tentativo di isolarlo dagli altri? È questa la falsità che oggi ci fa più male, perché è bene sottolinearlo, abbiamo sempre assecondato le volontà di Vittorio, anche quando, come giusto che fosse, desiderava stare da solo, comprensibile per una persona che, come tu stessa hai ricordato, ribelle, esuberante, a volte sopra le righe, non voleva mostrarsi in un momento di così evidente fragilità. Un pudore che andava rispettato come noi abbiamo sempre fatto. Al contrario, c’è chi non si è fatto scrupolo di trasformare una vicenda dolorosissima in un tema mediatico, violando i più elementari doveri di discrezione e di riservatezza, che si devono a chiunque sia in preda a un malessere profondo. Spiace che alcuni organi di informazione abbiano violato queste regole, venendo meno non solo a precisi obblighi ideologici, ma al basilare rispetto della persona umana. Tante le notizie false dette e diffuse, alcune per superficialità, altre volutamente, alle quali abbiamo risposto con il silenzio, per non essere complici della grande speculazione mediatica tuttora in corso. Silenzio che non ci impedirà di ricorrere nelle sedi opportune perché alcuni siano chiamati a rendere conto delle gravi e reiterate diffamazioni diffuse in questi mesi. La nostra priorità è prenderci cura di Vittorio, non cercare facili ribalte. Tutto questo ha un solo nome, amore. Samantha tanto ti devo perché tu non frequentandomi hai compreso quello che sta accadendo ti abbraccio e spero di poterlo fare presto personalmente con animo sereno”.