Sabrina Colle sul matrimonio con Vittorio Sgarbi dopo 27 anni, "finalmente ci promettiamo fedeltà eterna"

Dopo 27 anni anni insieme, Vittorio Sgarbi si sposerà con Sabrina Colle. Il critico d’arte lo aveva annunciato tempo fa e lo ha ribadito alcuni giorni fa in tv a Domenica In, spiegando che il matrimonio si terrà a Venezia. “Dopo tanti anni, finalmente ci promettiamo fedeltà eterna”, scrive Sabrina Colle. Per lei le nozze sono un “ritorno alla vita”, dopo “le sofferenze” di questi mesi.

Hanno passato 27 anni insieme, a breve Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle saranno marito e moglie. Il matrimonio, ha annunciato il critico d’arte nei giorni scorsi, si svolgerà a Venezia.

Ospite a Domenica In lo scorso 16 novembre, Sgarbi ha spiegato di aver deciso di sposare ora la sua compagna per dare “una parte della mia sensibilità, della mia esistenza a chi mi è stata così vicina e mi ha assistito per darmi forza nelle difficoltà della vita quotidiana”.

Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle

Ora in una lettera pubblicata su Novella 2000 Sabrina Colle parla dell’imminente matrimonio, del suo rapporto con Sgarbi e delle sue recenti dichiarazioni.

Parlando della sua ospitata a Domenica In, Colle scrive che il compagno è apparso “in tutta la sua verità e complessità umana”.

“Mi tocca profondamente – dice – quando, a sorpresa, risponde in tv a domande che mi riguardano”.

“Finalmente ci promettiamo fedeltà eterna”

Sabrina Colle parla della “fatica” che sente nel doversi misurare con l’immagine che Sgarbi ha di lei, quando lui afferma che lei rappresenta “la stabilità nella tempesta“.

“Essere capaci di sopportare tale tempesta e di aspettare che quella interiore passi completamente, per riuscire a capire cosa sia successo è quello che, mi auguro, possiamo vivere insieme”, spiega.

Dopo tanti anni assieme, “finalmente ci promettiamo fedeltà eterna in un rapporto di complicità”, afferma.

Per Colle il matrimonio “non è un arrivo” ma un “ritorno alla vita” dopo “le sofferenze e le fragilità di questi mesi”.

Signorini: “Ci manca lo Sgarbi mattatore”

Di Vittorio Sgarbi molti di noi hanno ben chiara l’immagine del mattatore nei talk show e nei salotti televisivi, combattivo e provocatore. O quella dell’intellettuale colto, appassionato divulgatore di arte.

“Un’enciclopedia vivente, un artista prestato alla politica, un personaggio colto e sopra le righe, un pezzo stesso della nostra cultura pop”, lo descrive Alfonso Signorini sul settimanale Chi.

Una figura ben diversa dallo Sgarbi “disarmato”, provato dal dolore e dalla stanchezza, visto in tv nei giorni scorsi.

“È giusto mostrare un uomo così fragile solo perché il calendario delle uscite lo richiede?”, si chiede Signorini. Il suo dolore forse merita rispetto e silenzio, non un palcoscenico.

“Forse avremmo preferito fermarci lì”, afferma, allo Sgarbi delle “capre!”, perché “vedere i giganti vacillare fa sempre male”, “è come se crollasse un pezzo di noi”.