Sabrina Colle torna a parlare del ricovero di Vittorio Sgarbi, "la sua ripresa sfida la nostra impazienza"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Dopo una giornata buona vorrei che stesse sempre meglio, ma devo imparare a non pretendere che ogni giorno superi il precedente”, lo scrive sul Giornale Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, in un suo resoconto sul ricovero del critico d’arte. “La sua ripresa”, racconta, “sfida la nostra impazienza“, dato che “un giorno lo vedo più forte, un altro avverto la sua fatica”, aggiunge sul quotidiano.

Il racconto di Sabrina Colle

Lunedì 26 ottobre Sabrina Colle ha raccontato le ultime novità sul ricovero del compagno, Vittorio Sgarbi. Colle trova “gioia nelle poche parole che riesce a sussurrarmi” e conforto nelle “cose più semplici” come “uno sguardo intenso, una carezza” o “le nostre mani che si stringono“.

L’altalena delle condizioni di salute sulla quale dondola il noto critico d’arte si muove “con un tempo che sfida la nostra impazienza”, scrive Sabrina Colle.

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Ciò perché “un giorno lo vedo più forte, un altro avverto la sua fatica”, ma riconosce che “sarebbe crudele”, da parte sua, “non giustificare la sua stanchezza“.

“La terapia è stata pesante“, osserva Sabrina Colle sul Giornale, sottolineando come il corpo abbia “bisogno di tempo per recuperare”.

Come sta Vittorio Sgarbi

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi arrivano dalla figlia Evelina, che negli ultimi giorni ha rotto il silenzio ai microfoni di Caterina Balivo e ha parlato di “una minima ripresa“.

Nelle scorse settimane Vittorio Sgarbi è stato sottoposto a una tracheostomia, un intervento necessario per favorire l’attività respiratoria. Il critico d’arte è ancora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva.

Il motivo del ricovero

Vittorio Sgarbi, 74 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una grave insufficienza respiratoria acuta. Il critico d’arte è stato trasportato presso il reparto di Terapia Intensiva.

Sin dal suo primo ingresso nel nosocomio Sgarbi sta ricevendo i messaggi di affetto di politici e altri personaggi dello spettacolo. Il professor Massimo Antonelli ha comunicato che la situazione polmonare è in graduale miglioramento, ma il quadro clinico rimane serio e la prognosi resta riservata.