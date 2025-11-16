Sabrina cugina di Laura Pausini attacca ancora la cantante, perché non l'ha voluta al funerale del papà

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Sabrina accusa la cugina Laura Pausini di non esserle stata vicina in passato, nei momenti difficili della sua famiglia. La donna avrebbe chiesto alla cantante di non partecipare al funerale di suo padre Ettore. Nonostante il messaggio di cordoglio sui social pubblicato dalla cantante per la scomparsa dello zio, Sabrina rifiuta ogni possibilità di riconciliazione.

Sabrina attacca la cugina Laura Pausini

Sabrina Pausini ha rivolto durissime accuse alla famosa cugina, la cantante Laura Pausini. La donna, che ha perso recentemente il padre Ettore, ha raccontato al settimanale DiPiù di aver chiesto espressamente alla cantante di non partecipare al funerale del genitore, scomparso qualche giorno fa dopo essere stato investito da un pirata della strada.

Secondo Sabrina, Laura Pausini e i suoi familiari più stretti non le sono stati vicini. Il riferimento è chiaro: alcuni anni fa, nel 2012, la donna ha perso la madre a causa di un tumore.

ANSA

Laura Pausini, immagine di repertorio

Anche Ettore Pausini, poco tempo dopo, si ammalò di cancro. Ma, Secondo Sabrina, né la cantante né suo padre avrebbero mostrato vicinanza.

Perché non l’ha voluta al funerale del papà

Queste le rivelazioni fatte dalla cugina di Laura Pausini a Rolando Repossi di DiPiù. La donna ha anche sottolineato di non dare per scontato la presenza dei parenti nei momenti difficili.

Ha tuttavia ribadito di aver desiderato maggiore partecipazione da parte dell’interprete e di suo padre nei momenti difficili della sua famiglia.

In ogni caso, nonostante Sabrina Pausini abbia chiesto alla cugina di non partecipare al funerale di Ettore, il padre di Laura Pausini avrebbe comunque preso parte alle esequie.

“Alla fine me ne sono fatta una ragione, noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro”, ha detto la donna, come riportato da Il Corriere.

“A Laura non riaprirò le braccia”

Sabrina, infine, sembra rifiutare ogni possibilità di recuperare il rapporto con la cugina Laura Pausini.

“Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia”, ha affermato.