Sabrina Ferilli aggredita da uno stalker con una mazzetta da carpentiere, salvata dal marito Flavio Cattaneo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sabrina Ferilli e il marito Flavio Cattaneo sarebbero allarmati. Lo stalker 36enne casertano che lo scorso novembre ha tentato di fare irruzione a casa loro potrebbe finire in una comunità e non in carcere. Il Gup ha disposto una perizia per accertare se l’uomo è capace di intendere e volere. Qualora questa tesi prevalesse, l’attrice e il manager tornerebbero ad avere paura che lo stalker possa ripresentarsi alla loro abitazione.

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo, lo stalker dell’attrice potrebbe non andare in carcere

Il 9 novembre del 2025, il 36enne protagonista della vicenda, con in mano una mazza da carpentiere lunga 88 centimetri e pesante oltre 10 chili, ha tentato di entrare nella casa romana di Ferilli e Cattaneo.

Le indagini hanno fatto emergere che l’imputato ha studiato i movimenti dell’attrice per circa tre mesi, ossia a partire dall’agosto del 2025. Poi il pomeriggio del 9 novembre ha provato a fare irruzione in casa, prendendo a mazzate la porta della dimora della coppia.

ANSA

Cattaneo, come ricostruito dal Corriere della Sera, ha domandato al casertano il motivo di una simile violenza. “Mi chiamo Rocco, togliti di mezzo, non stare tra me e lei, perché comunque torno”, la risposta dello stalker.

Il giorno successivo, il 36enne è stato identificato dal comando provinciale dei carabinieri. Da quella data non si è più recato presso la casa di Ferilli e Cattaneo.

La decisione del Gup

Nei confronti dello stalker la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violazione di domicilio e atti persecutori. Adesso il procedimento è stato sospeso in quanto il Gup ha deciso di disporre una perizia per verificare se il 36enne è in grado di intendere e volere.

“Se così fosse, l’uomo potrebbe finire in una comunità e questo allarma l’attrice e la sua famiglia proprio per la sua pericolosità sociale”, si legge sul Corriere.

Il precedente con lo stalker che voleva metterla incinta

Anni fa Ferilli si è ritrovata ad avere a che fare con un altro stalker. Allora un molestatore non le diede tregua, affermando di essere stato inviato dagli alieni per metterla incinta.

L’uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere nel 2020.