Sabrina Gigliotti morta dopo il morso del ragno violino a Ostia, famiglia contro i medici: presentata denuncia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La famiglia di Sabrina Gigliotti accusa i medici di non aver fatto il possibile per salvare la 39enne dal morso del ragno violino. Sulla morte della giovane mamma di Ostia, che secondo i legali dei parenti sarebbe stata uccisa dagli effetti della puntura del Loxosceles rufescens, la procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. Un’inchiesta partita proprio dopo la denuncia dei fratelli della vittima.

Il morso del ragno violino a Ostia

Secondo quanto ricostruito finora, Sabrina Gigliotti sarebbe morta dopo 40 giorni dal morso ricevuto probabilmente da un ragno violino, nonostante tre accessi ai pronto soccorsi diversi e le cure prescritte dai medici.

La 39enne avrebbe iniziato ad avvertire dolore e prurito a partire da metà settembre, quando si sarebbe accorta del morso sulla coscia destra, ma con il passare delle settimane il suo quadro clinico è precipitato fino al decesso. “Mia sorella nonostante le medicazioni sembrava peggiorare iniziando ad accusare dolori lombari, dolori alle articolazioni inferiori, bruciore alla pancia e alla schiena” si legge nella denuncia della famiglia, riportata dal Corriere della Sera.

La morte di Sabrina Gigliotti

Dopo essersi recata all’ospedale Grassi di Ostia, la donna aveva ricevuto una terapia antibiotica con Augmentin in seguito a una diagnosi da “puntura da insetto”.

A ottobre decide di andare al Policlinico Celio di Roma per delle medicazioni, ma la diagnosi viene confermata e la terapia rimane la stessa.

Eppure giorno dopo giorno inizia a stare sempre peggio e il 18 ottobre ritorna al Grassi in stampelle, perché dalla sofferenza fisica non riesce neanche a camminare.

Il personale medico la dimette constatando il “dolore lombare” e prescrivendole una risonanza magnetica, che però Gigliotti non riuscirà a fare in tempo.

Tra il 20 e il 21 ottobre le sue condizioni peggiorano repentinamente e la 39enne viene intubata per una “infezione del sangue” e successivamente trasferita all’ospedale Spallanzani, dove ai familiari viene descritto un quadro gravissimo con necrosi, problemi al cuore, alla circolazione e ai reni.

Trasportata d’urgenza al San Camillo, Sabrina Gigliotti morirà a causa di una tossina che avrebbe attaccato gli organi vitali.

L’indagine

Sulla vicenda sono in corso le indagini della procura, che ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte della 39enne, impiegata all’aeroporto di Fiumicino e madre di due bambine.

La famiglia ha presentato una denuncia accusando il personale sanitario di una serie di negligenze e superficialità nel prendere in cura la donna.

“Come legale di fiducia dei familiari di Sabrina, posso solo chiedere alla magistratura di chiarire tutti gli aspetti di questa storia ‘assurda’ che, allo stato attuale fanno pensare che Sabrina non meritava di morire. Ma già l’autopsia disposta dal pm e le cartelle cliniche sapranno darci delle prime risposte. Chiediamo verità assoluta e giustizia” ha dichiarato a RomaToday il rappresentante legale dei familiari, l’avvocato Pablo De Luca.