Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Se dovesse conservare una sola inquadratura di Se domani non torno, Sabrina Martina sceglierebbe quella in cui Giulia Cecchettin disegna nella sua stanza, circondata dai pupazzi. Assume la stessa postura che, secondo i racconti di chi la conosceva, Giulia aveva quando disegnava. Nel film di Paola Randi, a Sabrina Martina basta quel dettaglio per spiegare quanto le importasse restituire la quotidianità di una ragazza di ventidue anni. «Aveva un suo modo di sedersi», racconta. E insiste su un aspetto che la cronaca rischia di lasciare in secondo piano: Giulia era anche un”artista. Quando parla di sé in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Sabrina Martina torna a immagini altrettanto precise. Ci sono i capelli schiariti dal sole di Porto Cesareo e la ricrescita scura che, da bambina, le annunciava il ritorno della nebbia di Milano. Ci sono i sabati in treno con sua madre per andare a studiare recitazione a Roma. E poi il momento in cui, ha cominciato a chiedersi cosa significasse fare l’attrice.

Che cosa ha provato quando ha saputo che avrebbe interpretato Giulia Cecchettin in Se domani non torno?

“Ho sentito una grande responsabilità. Non è stata una di quelle notizie che ti fanno esplodere di gioia, come può accadere quando si supera un provino. Avvertivo già quel peso durante le selezioni. Avevo letto il libro di Gino Cecchettin e sapevo che avremmo raccontato la storia di una persona reale. Giulia, inoltre, aveva più o meno la mia età, e questo rendeva tutto ancora più intenso. All’inizio ho avuto bisogno di tempo per capire come affrontare il ruolo. Oggi quella responsabilità si sta trasformando in un’esperienza bellissima, e ne sono davvero felice”.

Bellissima per quello che sta avvenendo durante gli incontri con il pubblico in giro per le sale?

“Ma anche da ancora prima. La prima volta che ho provato questa sensazione è stata a luglio, al Giffoni. I ragazzi avevano visto soltanto alcune clip, eppure sentivano già il bisogno di parlare del tema, condividere le emozioni, riconoscersi nelle situazioni raccontate e persino piangere. Nelle sale questa esigenza è tangibile. Lì ho compreso la forza del nostro lavoro e oggi la percepisco ancora di più, grazie ai numerosi incontri con il pubblico. Gino Cecchettin ripete spesso che dobbiamo diventare agenti di cambiamento. Sento che, nel nostro piccolo, stiamo contribuendo proprio a questo”.

C’è stata una reazione del pubblico che l’ha particolarmente colpita o le ha permesso di guardare al suo lavoro da una prospettiva diversa?

“Le reazioni sono state abbastanza in linea con le aspettative che avevo durante le riprese. In occasione di una proiezione, però, ho preso coscienza di un aspetto che mi ha commossa profondamente. Parlare del film aiuta anche a elaborare l’esperienza. Siamo ancora molto coinvolti emotivamente, mentre con il distacco emergono sfumature che prima sfuggivano. Gli altri attori hanno potuto incontrare le persone che interpretavano, anche per ricevere una sorta di autorizzazione simbolica, platonica. È un’occasione per confrontarsi con chi vedrà la propria immagine portata sullo schermo. A me quell’incontro per le ragioni che tutti conosciamo è stato negato. Ed è stato solo durante una proiezione che l’ho realizzato fino in fondo e mi sono commossa. Non saprei nemmeno dare un nome a quella sensazione provata. Sentivo che, emotivamente, c’era un aspetto che non avevo ancora elaborato. Nel momento in cui l’ho espresso ad alta voce, mi è apparso chiaro. Sappiamo da sempre che Giulia non può essere qui a raccontare la propria versione. Prenderne pienamente coscienza è stato molto forte”.

Se potesse farmi rivedere una sola inquadratura per mostrarmi il suo lavoro su Giulia, quale sceglierebbe? A quale dettaglio dovrei fare attenzione?

“Sceglierei quella in cui disegna. Sono seduta nella stessa posizione che, secondo i racconti, assumeva Giulia quando disegnava. Per me è fondamentale ricordare che era un’artista. Conserverei l’intera inquadratura, con la sua stanza colorata, piena di pupazzi, e lei intenta a disegnare in quella posizione così particolare. È un dettaglio che restituisce la dimensione autentica di una persona, forse un po’ smarrita durante il racconto della cronaca”.

Ha raccontato di aver lavorato con Maria Roveran anche sulla voce. Quale abitudine della sua voce ha dovuto mettere da parte per trovare quella del personaggio?

“È stato soprattutto un lavoro tecnico. Nei ricordi che si hanno di Giulia ricorre spesso l’immagine di una ragazza buona, gioiosa, dal sorriso luminoso. La mia voce è già piuttosto acuta e temevo che, associata a queste caratteristiche, potesse farla apparire più infantile di quanto fosse. Di solito modulo la voce in funzione del personaggio: se interpreto una donna più grande, per esempio, tendo ad abbassarla leggermente. In questo caso avevo più anni di Giulia, ma accentuare troppo i toni alti avrebbe compromesso la credibilità. Aveva ventidue anni e volevamo restituirne la dolcezza e l’allegria senza farla sembrare una bambina”.

Con Tecla Bossi e Tommaso Allione dovevate dare l’impressione di conoscervi da una vita. In quale momento, anche fuori dal ciak, si è accorta che tra voi stava nascendo una familiarità da fratelli?

“È stato buffo. Ci siamo conosciuti durante l’ultimo richiamo dei provini, quando abbiamo improvvisato la scena dei cuscini. Già allora si percepiva una certa intesa. Durante le successive letture del copione, Tecla e io ci siamo emozionate, soprattutto affrontando alcune scene insieme. A Padova, poi, è nata una vera amicizia. Abbiamo cominciato a raccontarci le nostre esperienze e a conoscerci meglio. Anche il modo in cui ci parliamo è molto fraterno. Credo dipenda in parte dal mestiere: mi è già capitato di ritrovare nella vita reale rapporti simili a quelli costruiti sul set. Se ci vedesse insieme fuori dalle riprese, sembreremmo davvero tre fratelli. Prendiamo anche un po’ in giro Tommaso, perché è il più piccolo”.

La vicenda di Giulia Cecchettin l’ha portata a riconoscere comportamenti che spesso consideriamo normali all’interno di una relazione?

“È successo soprattutto dopo il femminicidio di Giulia. Ho sentito quella vicenda molto vicina e, confrontandomi con altre persone, in particolare con le amiche, ho cominciato a riconoscere atteggiamenti che tendiamo a considerare normali finché non ci soffermiamo ad analizzarli. Quello su cui ho riflettuto maggiormente riguarda l’incapacità del partner di essere felice per i nostri traguardi. A volte il segnale è esplicito, come quando qualcuno ti chiede di rimandare la laurea, come accaduto a Giulia stessa. In altri casi è molto più sottile. Nel mio mestiere, ad esempio, visto dall’esterno, ogni opportunità professionale sembra meravigliosa. Difficilmente qualcuno manifesta apertamente il proprio disappunto. Magari si limita a un: ‘Ah, brava, sì’. Una reazione del genere può essere persino peggiore. È il comportamento che ho imparato a riconoscere più facilmente”.

Nel preparare il film ha avuto accesso anche a materiali privati. Senza entrare nel contenuto di quei materiali, come decideva quali dettagli portare in scena e quali tenere soltanto come riferimento per sé?

“Alcuni mi sembravano importanti per presentare Giulia e la sua famiglia al pubblico. Abbiamo cercato soprattutto di evocare la sua presenza, cogliendone l’energia attraverso i materiali disponibili e confrontandoci sulle impressioni che suscitavano in noi. Sono stati preziosissimi perché mi hanno permesso di costruire un’immagine di Giulia. Rimane comunque una nostra interpretazione. Non abbiamo mai ragionato in termini di riproduzione esatta di una frase o di un gesto. Non credo che il mestiere dell’attore consista nell’imitare qualcuno. Quando interpreti una persona, inevitabilmente porti nel personaggio anche molto di te”.

US: Giuseppe Corallo

Il mestiere dell’attore. Da bambina, sua madre la accompagnava in treno a Roma per frequentare i corsi di recitazione. Quanto cambiava, durante quelle giornate, la ragazzina che partiva da quella che tornava a casa?

“Dipendeva dal sabato. E da Mercurio (ride, ndr)! Avevo diversi insegnanti. Alcune lezioni erano divertentissime, altre, oltre a esserlo, offrivano molti spunti di riflessione. Lavoravamo su scene e testi teatrali che facevano emergere aspetti della nostra personalità. Avevo tredici anni e non possedevo ancora la maturità emotiva necessaria per comprendere certe parti di me. Affioravano spontaneamente, ed era bellissimo. Durante le tre ore di treno del ritorno continuavo a ripensare alle scene, cercando di capire come avrei potuto interpretarle. Tornavo sempre arricchita. Eravamo una decina di ragazzi, più o meno coetanei, e avevo la sensazione che stessimo crescendo insieme. Ho frequentato quel corso per quattro anni. Alcuni hanno intrapreso altre strade, ma con altri sono ancora in contatto. Sono passati più di dieci anni e quel legame è rimasto”.

Quanto conta ancora oggi, nella sua professione, sentirsi parte di un gruppo?

“È fondamentale. Magari domani cambierò idea, ma oggi considero la recitazione un lavoro collettivo. La preparazione comprende naturalmente una dimensione personale, che non sempre può essere condivisa. Poi, però, ci sono il confronto con il regista, la costruzione del personaggio e tutte le persone che collaborano sul set. Per il modo in cui vivo questo mestiere, è impossibile pensare soltanto a sé stessi. Lo stesso vale nella vita privata. Ho bisogno di circondarmi di persone sulle quali poter contare e, professionalmente, cerco collaboratori di cui mi fido ciecamente. La fiducia deve essere reciproca, anche se non tutti interpretano questo mestiere allo stesso modo”.

Prima di scegliere la recitazione immaginava di diventare traduttrice in tribunale. Da dove nasceva quell’interesse?

“Mio padre ha lavorato per tutta la vita nella polizia giudiziaria. Lo sentivo spesso dire che doveva andare a testimoniare in tribunale e quell’ambiente mi affascinava moltissimo. Una delle mie serie preferite era How to Get Away with Murder. Ancora oggi adoro le storie giudiziarie e quelle ambientate nel mondo dell’avvocatura. Da ragazzina mi attirava la possibilità di lavorare in quel contesto utilizzando le lingue straniere, soprattutto l’inglese e lo spagnolo. È anche per questo che ho scelto il liceo linguistico. Probabilmente avrei studiato giurisprudenza, se non avessi trovato la strada della recitazione”.

La recitazione ha risposto a un’esigenza interiore che sentiva già oppure ha scoperto lavorando che quello era il suo posto?

“Ho cominciato a studiare recitazione a tredici anni e a lavorare quando frequentavo la seconda superiore. Ero ancora troppo giovane per chiedermi seriamente che professione avrei voluto svolgere da adulta. Sapevo soltanto che, ogni volta che arrivavo su un set, soprattutto il primo giorno, provavo un misto di ansia ed emozione. Eppure, alla prima prova, sentivo di essere finalmente a casa. Mi succede tuttora. Il primo giorno di riprese conserva sempre un’emozione particolare, accompagnata da una domanda: mi sentirò di nuovo a casa? Finora la risposta è sempre stata positiva. Da questo punto di vista sono stata fortunata a trovare così presto la mia strada”.

Quando si è riconosciuta lo status di ‘attrice’?

“Credo che molti colleghi possano riconoscersi nella mia risposta. È una professione che bisogna scegliere ogni giorno. Somiglia a una relazione d’amore, anche perché attraversa periodi di assenza. Me lo spiegavano già durante il corso di recitazione, ma l’ho compreso davvero crescendo. Quando lavori è meraviglioso ed è facile identificarti con la tua professione. Il primo momento in cui mi sono chiesta seriamente se volessi continuare a fare l’attrice è arrivato dopo la laurea in Psicologia clinica. Avevo dedicato cinque anni agli studi universitari e, una volta terminati, mi trovavo in un periodo senza ingaggi. Mi sono domandata quale fosse davvero il mio lavoro. È proprio in quei momenti che bisogna scegliere. Decidere di essere attrice significa anche accettare l’attesa e prepararsi a cogliere le opportunità quando arriveranno. Moltissimi colleghi, nel frattempo, svolgono altre professioni. Ho imparato a definirmi attrice anche nei periodi in cui non lavoro, sebbene mi venga più naturale dire ‘faccio l’attrice’. È una scelta che rinnovo nel presente. In quel momento ho capito che le esperienze passate e le aspirazioni future non erano sufficienti a definirmi. Dovevo chiedermi quale strada volessi percorrere quel giorno”.

Quando qualcuno le dice che sta avendo successo, riesce a riconoscersi in quella definizione?

“Faccio ancora fatica a riconoscerlo. In questo periodo la mia priorità è che Se domani non torno raggiunga il maggior numero possibile di spettatori. Lo considero un risultato collettivo. Quando qualcuno mi dice che sto avendo molto successo, quasi mi mette a disagio. La notorietà in sé mi interessa poco. Spero piuttosto che questa esperienza mi permetta di continuare a partecipare a progetti di qualità e di incontrare persone animate da una passione autentica per il nostro mestiere”.

Si è definita una persona riservata. Perché si sente più a suo agio davanti alla macchina da presa che a una cena con persone appena conosciute?

“Davanti alla macchina da presa c’è un personaggio da interpretare e una direzione da seguire. Per una persona timida o riservata può essere rassicurante sapere di trovarsi lì per lavorare, con un ruolo preciso sul quale concentrarsi. Mi piace conversare con sincerità e tranquillità, anche scherzando. Quando mi trovo in un gruppo di sconosciuti, però, tendo a diventare silenziosa. Non provo disagio, anzi. Sto benissimo ad ascoltare e osservare, intervenendo soltanto quando sento di avere qualcosa da dire. Spesso non ne avverto nemmeno il bisogno. È anche un modo per arricchire il mio bagaglio personale”.

Bagaglio… Ha raccontato che sua madre le ha regalato una valigia rossa e che quel dono l’ha fatta sentire compresa. Quale aspetto della sua personalità aveva intuito?

“Che non ho bisogno di vivere sempre nello stesso posto. L’ho capito soltanto in seguito. Sul momento avevo pensato che avesse colto la mia passione per i viaggi. Era una valigia grande, non certo adatta a un fine settimana. Un bagaglio pensato per spostarsi davvero. Con il tempo è diventato il simbolo della possibilità di abitare in luoghi diversi. È una prospettiva che mi affascina”.

Come ha vissuto il distacco dai luoghi in cui è cresciuta?

“Ho sofferto molto il distacco quando ho lasciato Milano. Tornavo ogni fine settimana. Sono estremamente nostalgica e oggi, quando so che dovrò partire, comincio a provare nostalgia ancora prima di andarmene. Può succedere anche con un luogo in cui ho girato per tre mesi e che, nel frattempo, è diventato casa. Per lavoro mi trovo quasi sempre lontana dalla città in cui abito. Quando so che presto dovrò trasferirmi altrove, osservo ciò che mi circonda pensando che forse non lo rivedrò più. È il mio modo di salutare i luoghi. Da bambina immaginavo che ogni città avesse una personalità. Milano ne possedeva una ben precisa e lasciarla mi ha fatto soffrire. All’inizio, a Roma, è stato difficile perché ero ancora concentrata su ciò che avevo perso. Poi sono arrivate nuove amicizie, ho costruito un’altra quotidianità ed è cominciato un nuovo capitolo”.

Se pensa alla sua infanzia, qual è il primo ricordo felice che le viene in mente?

“Mi viene subito in mente un parco giochi di Milano che frequentavo spesso. Ma i ricordi più nitidi appartengono soprattutto alle estati al mare. I miei genitori sono entrambi salentini e trascorrevo ogni anno tre o quattro mesi a Porto Cesareo con mia nonna. Lì ho imparato tante abitudini che conservo ancora oggi. Per esempio, il modo di mangiare il pesce. I miei amici milanesi usano un metodo diverso, ma il nostro, devo ammetterlo, è decisamente più funzionale (ride, ndr). Loro andavano a sciare, mentre le mie vacanze erano al mare. Da bambina percepivo chiaramente la differenza tra quei due mondi. Quando tornavo a scuola dopo l’estate, avevo i capelli color platino, quasi bianchi, per il sole. Durante l’inverno, invece, compariva la ricrescita scura. Era come se il mare mi salutasse per lasciare spazio alla nebbia milanese. Quel passaggio si vedeva persino sui miei capelli. Mi chiedevano se li tingessi, ma era semplicemente l’effetto delle estati trascorse al sole”.

Da bambina le dispiaceva lasciare gli amici di Milano per trascorrere l’estate in Salento?

“All’inizio sì. Già a cinque anni partivo per il mare. I miei amici frequentavano il centro estivo, mentre io andavo a pescare granchi con mia nonna. A otto anni, però, il centro estivo diventa una faccenda seria, soprattutto se ci vanno tutti i tuoi amici. Qualche volta mia madre mi permetteva di frequentarlo per una settimana. Poi partivo un po’ triste, pensando ai compagni rimasti a Milano. Ma appena arrivavo al mare mi dicevo: ‘Meno male che sono venuta’. In fondo, il mio rapporto con le partenze è cominciato già allora”.

Chi era quella Sabrina Martina bambina?

“Era una bambina serena. Da adulti tendiamo a complicarci la vita con preoccupazioni eccessive. Ogni tanto dovremmo provare a ragionare come da piccoli. Cerco di farlo. A volte mi ripeto: ‘Basta, stai serena. Quel che deve succedere, succederà’. Rischiamo di non goderci momenti meravigliosi perché, mentre siamo ancora a novembre, pensiamo già a gennaio. Sto imparando a concentrarmi sul presente. Questo, per esempio, è un periodo bellissimo. Incontro il pubblico e trascorro molto tempo con la regista Paola Randi, una persona straordinaria oltre che una professionista eccezionale. È un’esperienza che mi arricchisce e voglio viverla pienamente. Al futuro penserò quando arriverà”.

Se oggi dovesse raccontare chi è Sabrina Martina guardandosi allo specchio, da dove comincerebbe?

“Dal mio nome. Sono Sabrina. Me ne accorgo anche quando rileggo le interviste che rilascio. Attraverso periodi molto intensi, come quello attuale, che mi fanno crescere e cambiare. Fatico a racchiudermi in una definizione nella quale potermi riconoscere guardandomi allo specchio. E, in fondo, non voglio nemmeno provarci. Forse mi riconosco soprattutto nella coerenza con ciò che penso e provo, pur sapendo che idee e sentimenti possono evolvere. Quando accetti questa possibilità, riesci a vivere più serenamente con te stessa. Puoi avere dubbi, rimettere in discussione persino aspetti che un tempo consideravi indispensabili per la tua identità. Poi ti accorgi di essere cambiata. Sembra facile, ma non lo è affatto”.

Se la Sabrina bambina potesse incontrarla oggi, quale cambiamento la sorprenderebbe maggiormente?

“Per rispondere mi servirebbero almeno cinque giorni. Devo chiamare il mio psicoterapeuta (ride, ndr)?. Non saprei immaginare la reazione della Sabrina bambina: probabilmente, rimarrebbe soprattutto sorpresa dalla professione che svolgo. Non l’avrei mai immaginata. Quella di tredici anni, invece, rimarrebbe colpita da quanto orgoglio ho lasciato andare. Da adolescente ero molto orgogliosa, poi ho intrapreso un percorso di terapia. Riconoscevo negli altri quanto certi atteggiamenti potessero essere disfunzionali e, a un certo punto, mi sono resa conto che appartenevano anche a me. Non mi piacevano affatto, eppure li consideravo una parte fondamentale della mia identità”.