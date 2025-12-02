Sabrina Salerno nell'intervista a Belve ringrazia Berlusconi ma nega il flirt, "mai stata la sua amante"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Durante l’intervista a Belve, Sabrina Salerno ha negato di aver avuto un flirt con Silvio Berlusconi. Rispondendo alle domande della giornalista Francesca Fagnani, la cantante ha parlato di vari argomenti, tra cui la presunta relazione con l’ex presidente del Consiglio. “Non sono mai stata la sua amante”, ha precisato Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno nega il flirt con Berlusconi

“Su questa cosa hanno creato un alone di mistero. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata”, ha ammesso Sabrina Salerno.

La cantante ha detto a Francesca Fagnani che Berlusconi l’aveva imposta nel programma Premiatissima su Mediaset, ma ha negato che tra lei e il fondatore di Mediaset ci fosse un flirt. “Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”, ha aggiunto la showgirl.

ANSA

Sabrina Salerno

Sabrina Salerno a Belve: il rapporto difficile con il padre

Durante l’intervista condotta da Francesca Fagnani (la puntata di Belve andrà in onda questa sera, martedì 2 dicembre) Sabrina Salerno ha toccato diverse tematiche di carattere personale.

Tra queste, il difficile rapporto con il padre, che ha conosciuto solamente a 12 anni. “Non ha voluto riconoscermi, disse cose orrende su di me e così, anche se non volevo, chiedi il test del Dna”, ha raccontato Sabrina Salerno.

Test che ha certificato la paternità, come ha raccontato la cantante a Belve: “Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome. Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza”.

Gli ospiti della puntata di Belve del 2 dicembre

Ma Sabrina Salerno ha anche svelato un aspetto della sua vita odierna, ammettendo di essersi innamorata di “un cantante italiano che ha fatto la storia della musica, amatissimo, uno che fa gli stadi”. Cantante che, secondo la domanda di Fagnani, potrebbe essere Claudio Baglioni.

Quella di questa sera, 2 dicembre, sarà la quinta e ultima puntata del programma Belve. Oltre a Sabrina Salerno, Francesca Fagnani avrà come ospiti l’attrice Stefania Sandrelli, il tennista Fabio Fognini e la conduttrice e autrice Maria De Filippi, ospite d’eccezione di tutta la stagione.

La puntata di Belve, condotta come sempre da Francesca Fagnani, andrà in onda alle 21:20 su Rai Due e on demand sulla piattaforma streaming RaiPlay.