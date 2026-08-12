Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone denunciate per furto aggravato a Genova, dove una donna e un uomo sono stati sorpresi a sottrarre arredi e stoviglie da un bar di via V Maggio. I fatti sono stati accertati grazie alle immagini di videosorveglianza e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno identificato i responsabili nel pomeriggio di ieri.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.30, in via V Maggio a Genova. Una donna e un uomo, entrambi di 41 anni, si sono introdotti all’interno di un bar e hanno sottratto diversi oggetti: piatti, bicchieri, tovaglioli e alcuni arredi del locale, tra cui lampade e luci ornamentali. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 2.000 euro.

Il ruolo della videosorveglianza

La proprietaria dell’esercizio commerciale, dopo aver notato l’ammanco di oggetti, ha deciso di visionare le registrazioni del sistema di videosorveglianza interno. Dalle immagini è stato possibile vedere chiaramente i due soggetti mentre prelevavano gli oggetti dal locale e li nascondevano all’interno di un sacco nero, agendo con una certa disinvoltura.

Il riconoscimento sulla spiaggia

Poco dopo, nel corso dello stesso pomeriggio, la titolare del bar e i suoi collaboratori hanno riconosciuto due persone che corrispondevano perfettamente ai soggetti ripresi dalle telecamere. I due si trovavano a bivaccare sulla spiaggia sottostante il locale, probabilmente ignari di essere stati individuati.

L’intervento della Polizia

A quel punto, la proprietaria ha contattato la Sala Operativa della Questura di Genova, che ha inviato immediatamente sul posto gli equipaggi delle Volanti dell’U.P.G.S.P. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, fermando e identificando i due sospetti. Successivamente, la coppia è stata accompagnata in Questura per gli atti di rito e deferita in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

IPA