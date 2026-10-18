Sacerdote colpito dalla croce durante la messa, Patricio Sanchez morto davanti ai fedeli in diretta streaming

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia in Ecuador, dove il sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari è morto dopo essere stato colpito alla testa da una pesante croce staccatasi improvvisamente dalla parete absidale della chiesa. L’incidente è avvenuto durante la celebrazione della messa a Guayaquil, davanti ai fedeli presenti e a quelli collegati online.

La morte del sacerdote colpito dalla croce

L’incidente si è verificato sabato 17 ottobre nella parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, nel centro di Guayaquil, sulla costa dell’Ecuador. Il sacerdote stava celebrando la consueta funzione religiosa, quando la grande croce in legno collocata alle sue spalle si è improvvisamente staccata dalla parete nella parte, travolgendolo.

Secondo le ricostruzioni riportate dai media locali, l’impatto è stato fatale. I soccorritori, allertati dai presenti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

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Le immagini riprese dalla diretta streaming

La dinamica dell’incidente è stata ripresa dalle telecamere che stavano trasmettendo la messa in diretta streaming sui social network.

Il video, circolato anche su X, mostra il momento in cui la struttura cede e il sacerdote viene colpito, cadendo a terra. Tutto si è consumato in pochi istanti, senza che il parroco potesse accorgersi di quanto stava accadendo e senza che i presenti riuscissero a intervenire in tempo per evitare l’impatto.

Dopo l’incidente, la trasmissione è stata interrotta. Nella chiesa, allo shock iniziale dei fedeli è subentrata la disperazione, mentre la notizia della morte si diffondeva anche tra quanti stavano seguendo la celebrazione a distanza.

Il cordoglio dell’arcidiocesi per padre Patricio Sánchez Molinari

La morte di padre Sánchez è stata confermata dall’arcidiocesi di Guayaquil, una delle più importanti dell’Ecuador, che ha diffuso un messaggio di cordoglio invitando la comunità a unirsi nella preghiera.

“Il nostro amato padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, che ha prestato servizio come sacerdote della parrocchia della Chiesa del Perpetuo Soccorso nella Vicaría Centro, è salito alla Casa del Padre per godere della sua presenza e della sua gloria”, si legge nella comunicazione.

Anche l’arcivescovo Luis Cabrera Herrera ha espresso vicinanza alla famiglia redentorista, ai parenti e agli amici del sacerdote, assicurando le preghiere per il suo eterno riposo. Resta da chiarire che cosa abbia provocato il distacco della pesante croce dalla parete: al momento, secondo le informazioni disponibili, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.