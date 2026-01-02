Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per tentato omicidio a Modena, dove un sacerdote è stato accoltellato in strada senza apparente motivo. L’aggressione è avvenuta la mattina del 30 dicembre 2025 in via Castelmaraldo, mentre il presunto responsabile, un uomo di 29 anni di nazionalità italiana, è stato fermato nella serata del 1 gennaio 2026. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, il movente resta ancora oscuro, ma l’uomo era in cura presso un centro di salute mentale.

Le indagini e il fermo dell’aggressore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Modena nella stessa giornata del 1 gennaio 2026. L’uomo, gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio ai danni del sacerdote G.V.R., missionario presso la parrocchia San Giovanni Evangelista, è stato individuato grazie a un’articolata attività investigativa che ha coinvolto il Nucleo Investigativo e la Compagnia locale.

L’aggressione in pieno giorno

L’episodio si è verificato poco dopo le 10.00 del 30 dicembre 2025 in via Castelmaraldo, nel centro di Modena. Il sacerdote, noto per il suo impegno nella comunità, è stato colpito improvvisamente al collo con un coltello da un uomo che lo aveva seguito per diversi minuti. L’aggressore si è poi dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

I soccorsi e l’intervento chirurgico

Determinante è stato il tempestivo intervento di due dipendenti della trattoria “Ermes”, che hanno prestato i primi soccorsi al religioso e allertato il 118. Il sacerdote è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Baggiovara, dove è arrivato in codice rosso e sottoposto a un immediato intervento chirurgico da parte dell’équipe di chirurgia vascolare. L’operazione ha permesso di salvargli la vita e, secondo quanto riferito, il sacerdote è ora fuori pericolo.

La ricostruzione dei fatti attraverso le immagini

Le indagini dei Carabinieri si sono concentrate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza. Le telecamere installate in via della Pomposa hanno documentato sia i momenti precedenti che quelli successivi all’accoltellamento. I filmati hanno mostrato chiaramente l’indagato mentre seguiva il sacerdote e poi si allontanava rapidamente dopo l’aggressione. Ulteriori immagini, raccolte da altre telecamere cittadine e da quelle a bordo del bus n. 6 dell’azienda di trasporto SET A, hanno permesso di ricostruire il percorso dell’aggressore e di individuare la fermata dove era salito a bordo.

Il pedinamento e la fuga

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo aveva seguito la vittima per almeno venti minuti senza mai rivolgergli la parola. Il pedinamento era iniziato già a bordo dell’autobus e si era concluso in via Castelmaraldo, dove si è consumato il tentato omicidio. Dopo il gesto, l’aggressore si è dileguato, ma le immagini e le successive indagini hanno consentito di restringere il cerchio attorno a lui.

L’identificazione e la perquisizione

Grazie all’analisi dei fotogrammi e alle attività di appostamento svolte dai Carabinieri tra la notte del 31 dicembre e la mattina del 1 gennaio, è stato possibile individuare l’indagato. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati il coltello utilizzato per l’accoltellamento, nascosto in un muretto di un immobile disabitato, e tutti gli indumenti e le calzature indossati al momento del delitto.

L’interrogatorio e le condizioni dell’indagato

Al termine della perquisizione, la Procura ha proceduto con l’interrogatorio urgente dell’uomo in stato di fermo. Dagli approfondimenti è emerso che il fermato era da alcuni anni in cura presso un centro di salute mentale del circondario. La Procura ha annunciato che nella giornata successiva avrebbe richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del fermo e l’applicazione di una misura cautelare personale, ritenendo sussistente il concreto pericolo che l’indagato possa commettere altri gravi delitti con l’uso di armi o altri mezzi di violenza personale.

Le dichiarazioni della vittima e le immagini di videosorveglianza

La sera stessa dell’intervento chirurgico, il pubblico ministero ha raccolto la testimonianza del sacerdote in ospedale. La vittima ha riconosciuto il volto dell’aggressore nelle immagini acquisite poco prima e ha dichiarato di non averlo mai conosciuto né di averci mai parlato, nemmeno durante il pedinamento. Il religioso ha sottolineato la totale imprevedibilità e rapidità dell’aggressione, come confermato dalle riprese delle telecamere.

La situazione attuale e le garanzie processuali

Il sacerdote, colpito al collo, è attualmente fuori pericolo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori e dei medici dell’ospedale Baggiovara. L’indagato resta in stato di fermo in attesa della decisione del giudice.

IPA