Sacerdoti contro Roberto Vannacci che definisce San Paolo "camerata", la replica: "Li ho fatti imbufalire"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le parole spese da Roberto Vannacci per San Paolo non sono passate inosservate. L’ex generale, nel corso del suo primo intervento alla Camera del 6 agosto, ha indicato il santo con il termine “camerata“. Il suo intervento ha portato alla reazione di 11 sacerdoti, che da diverse diocesi aderiscono alla Fondazione Interesse Uomo, che al leader di Futuro Nazionale hanno dedicato una lettera. Nella missiva si parla di “grave e inaccettabile strumentalizzazione della fede“.

La lettera dei sacerdoti di Interesse Uomo

Come anticipato, un gruppo di sacerdoti di diverse diocesi, tutti appartenenti alla Fondazione Interesse Uomo, ha replicato alle affermazioni di Roberto Vannacci su San Paolo, pronunciate durante la conferenza stampa di Futuro Nazionale alla Camera.

Lo hanno fatto con una lettera ripresa da Repubblica, Ansa e altri organi di stampa nazionali. Secondo i firmatari associare il nome di San Paolo a un termine “storicamente legato a ideologie totalitarie e di parte” rappresenta una “grave e inaccettabile strumentalizzazione della fede”.

ANSA

Quella di Vannacci è “una lettura anacronistica che nega la natura profonda della missione dell’apostolo” e “non possiamo assistere in silenzio al tentativo di arruolare i santi della Chiesa sotto le bandiere del dibattito elettorale“, continua la missiva di Interesse Uomo.

“Le Sacre Scritture non si prestano a essere ridotte a un manifesto politico”, si legge infine nella lettera.

La replica di Vannacci

Il fondatore di Futuro Nazionale, raggiunto dalle rimostranze presenti nella lettera dei sacerdoti, ha prontamente risposto sui social.

“Ho fatto imbufalire ben 11 sacerdoti! Me ne farò una ragione, insieme al camerata San Paolo“, ha scritto l’ex generale sul suo profilo Facebook con tono provocatorio e ripetendo il termine “camerata” contestato dai sacerdoti.

Le parole di Vannacci su San Paolo “camerata”

Come anticipato, le parole su San Paolo “camerata” sono state pronunciate dall’ex generale durante il primo intervento alla Camera di Futuro Nazionale.

In un segmento in cui parlava di remigrazione, Roberto Vannacci ha detto: “La Norvegia ha deciso di non concedere sussidi prima dei cinque anni di permanenza nel Paese, per cui cito il camerata San Paolo: chi non lavora neppure mangi“.