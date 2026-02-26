Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per associazione mafiosa e altri gravi reati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato a Lecce. Un uomo di 49 anni di Monteroni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecce, per il suo coinvolgimento in una vasta rete criminale dedita al traffico di stupefacenti, riciclaggio e altri illeciti.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio dal Gico della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce. L’arrestato, un 49enne originario di Monteroni, era già detenuto presso la casa circondariale del capoluogo salentino per altra causa, quando gli è stata notificata la nuova ordinanza.

Le indagini e le misure cautelari

L’ordinanza trae origine da una complessa attività investigativa avviata nel novembre 2024, che aveva già portato all’esecuzione di 35 misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, riciclaggio di auto, riciclaggio di denaro, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’operazione aveva coinvolto diversi esponenti apicali della Sacra Corona Unita, attivi in tutto il Salento e supportati da altre associazioni minori.

La struttura criminale e i rapporti con i trafficanti

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’esistenza di una struttura criminale ben organizzata, caratterizzata da una precisa suddivisione dei compiti tra i membri. Il valore degli indagati veniva misurato anche dalla loro capacità di mantenere contatti con trafficanti di droga calabresi e internazionali, confermando la portata e la pericolosità dell’organizzazione.

Il ruolo del 49enne e le contestazioni

L’uomo arrestato, ritenuto uomo di fiducia di un esponente di spicco della Sacra Corona Unita, si occupava del recupero di olii vegetali esausti in diversi centri della Puglia e della Lombardia. Inoltre, secondo gli inquirenti, avrebbe favorito la latitanza di uno dei sodali, aggravando così la sua posizione nell’ambito delle accuse di associazione mafiosa e degli altri reati contestati.

L’iter giudiziario e la decisione del Tribunale

L’esecuzione della misura cautelare è giunta al termine di un lungo iter giudiziario, che ha visto l’impugnazione dell’originaria ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP e il successivo coinvolgimento della Corte di Cassazione. Solo dopo questi passaggi è stato possibile accertare l’effettivo coinvolgimento del 49enne nelle attività criminali contestate e procedere con la notifica del provvedimento presso la casa circondariale di Lecce.

