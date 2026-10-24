Sacrestano perseguitato vicino Bergamo paga 45mila euro per lucidare i calici, 53enne a processo per stalking

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe accettato di pagare 45mila euro per far pulire calici della sua chiesa per paura che non gli venissero restituiti e per l’incapacità di respingere il presunto stalker. Un sacrestano di 65 anni di una parrocchia di Bonate Sotto ha fatto causa a un uomo di 53 anni, accusato di aver perseguitato il laico per farsi consegnare gli oggetti sacri da lucidare dietro compenso.

I calici lucidati per 45mila euro

L’episodio risale al 2022 quando, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il 53enne di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, si era presentato al sacrestano della vicina Bonate Sotto con il nome falso di Santino, chiedendo di poter pulire un calice della chiesa per un voto fatto dalla nonna.

Riconsegnato l’oggetto tirato a lucido, l’uomo avrebbe chiesto altri suppellettili sacri da lucidare, questa volta però dietro pagamento.

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La testimonianza del sacrestano

Davanti l’insistenza del 53enne, il sacrestano accettò prima di pagare 15mila euro in contanti, poi 30mila in due bonifici, per “paura che non mi restituisse gli oggetti”, come dichiarato dallo stesso 65enne in aula.

È stato soltanto grazie al fratello, avvisato dalla banca per i due versamenti di grossa entità, che il laico si è deciso a raccontare tutto e denunciare il presunto stalking.

Rispondendo alle domande del pm, il sacrestano ha confessato di non averlo fatto prima “per vergogna, non volevo che il parroco venisse a saperlo, un po’ per paura”.

Il processo

Secondo l’accusa, infatti, il 53enne lo avrebbe intimorito presentandosi più volte in chiesa con maniere brusche e continue richieste di denaro.

Al giudice e al magistrato che gli hanno chiesto perché abbia pagato, il 65enne ha risposto semplicemente: “Insisteva. Disse che il materiale che veniva usato costava, anche se 30.000 euro erano esagerati, gli oggetti non erano di valore”.

In attesa della prossima udienza, l’avvocato della difesa avrebbe sottolineato come il 53enne indicò il costo dei materiali per lucidare calici, busti santi, un turibolo, delle ciotole e un secchiello, su un foglio, firmato dal 65enne.

Gli oggetti sacri furono ripuliti a fronte del denaro chiesto per il lavoro e ora “Santino” si sarebbe offerto di sistemare gratuitamente delle opere d’arte.