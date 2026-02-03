Saif Gheddafi morto in Libia in uno scontro armato tra milizie, chi era il figlio del colonnello ex dittatore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader Muammar Gheddafi, è morto a 53 anni. La notizia è stata confermata dal suo staff politico, ma restano incerte le cause del decesso, avvenuto vicino al confine fra Libia e Algeria. Figura chiave e controversa del Paese post-2011, è stato ricercato dalla Corte penale internazionale.

Morto Saif Gheddafi

La notizia della morte di Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, ha trovato conferma nelle ultime ore attraverso fonti politiche e mediatiche in Libia.

A validare le indiscrezioni è stato Abdullah Othman Abdurrahim, consigliere e capo del suo staff politico, che ha annunciato il decesso tramite un messaggio diffuso sui social, poi rilanciato dall’agenzia libica e da media internazionali.

La morte al confine con l’Algeria

Secondo quanto riferito anche dalla sorella alla televisione nazionale libica, Saif al-Islam sarebbe morto in un’area prossima al confine con l’Algeria.

Le circostanze restano tuttavia incerte: alcune fonti parlano di scontri armati nella regione desertica tra Zintan e la Hamada, altre non escludono un’azione mirata. Al momento non sono state diffuse immagini ufficiali né un referto che chiarisca le cause precise del decesso.

Leader mancato della Libia, chi era

Figura centrale e profondamente divisiva della Libia post rivolta, Saif al-Islam Gheddafi era considerato, prima della caduta del regime, il possibile erede politico del padre.

Nato nel 1972, si era costruito un profilo internazionale grazie agli studi alla London School of Economics, dove conseguì un dottorato, ed ebbe un ruolo di primo piano nel riavvicinamento della Libia all’Occidente nei primi anni Duemila, presentandosi come volto riformista del sistema gheddafiano.

Ricercato e condannato a morte

Dopo la rivolta del 2011 e l’uccisione di Muammar Gheddafi, Saif al-Islam fu catturato da una milizia della città di Zintan, dove rimase detenuto per quasi sei anni.

La Corte penale internazionale aveva emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti per crimini contro l’umanità, accusandolo di aver avuto un ruolo determinante nella repressione violenta delle proteste antigovernative.

Nel 2015 un tribunale di Tripoli lo aveva condannato a morte in contumacia, sentenza mai eseguita e non riconosciuta da tutte le autorità libiche, mentre nel 2016 era stato rilasciato grazie a un’amnistia concessa dal governo di Tobruk.

Negli anni successivi Saif al-Islam era tornato a far parlare di sé annunciando, nel 2021, la propria candidatura alle elezioni presidenziali, mai realmente celebrate a causa dell’instabilità politica del Paese.