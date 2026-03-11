Sal Da Vinci conferma la telefonata con Meloni: "Durata 30 secondi, ma 'Per sempre sì' non me l'ha chiesta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci per fargli i complimenti per la vittoria di Sanremo. Lo ha confermato lo stesso cantante, spiegando che la telefonata è durata appena “30 secondi”. La premier però, ha chiarito, non gli ha chiesto di poter usare la sua Per sempre sì come colonna sonora per la campagna a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

Sal Da Vinci conferma la telefonata con Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “mi ha chiamato facendomi i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì”.

Così Sal Da Vinci conferma all’Ansa le indiscrezioni delle scorse ore su una telefonata della premier al vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

ANSA

“È stata una telefonata durata 30 secondi – ha detto il cantante napoletano – perché aveva altre cose molto più importanti di cui occuparsi che della mia vittoria”.

“Non mi ha chiesto di usare Per sempre sì”

Sal Da Vinci ha invece smentito l’ipotesi che la sua canzone Per sempre sì, con cui ha trionfato a Sanremo, possa essere utilizzata per la campagna a sostegno del Sì in vista dell’imminente referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

“Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum, sono parole che volano nel web e diventano gigantesche”, ha affermato l’artista.

Manfredi: “Pensiamo alla musica”

In mattinata Sal Da Vinci è stato premiato a Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi, che gli ha conferito la medaglia della città per la vittoria di Sanremo 2026.

A margine della cerimonia, Manfredi ha commentato così le indiscrezioni sul possibile uso di Per sempre sì per la campagna referendaria: “C’è libertà di espressione per cui ognuno dice e pensa quello che vuole”.

“Noi – ha detto Manfredi – dobbiamo però tenere separato quella che è una canzone, perché come diceva Bennato ‘sono solo canzonette’, da quelle che sono interpretazioni politiche e sociali che lasciano il tempo che trovano”.

“Pensiamo alla musica – ha chiarito il sindaco di Napoli – e al messaggio positivo che Sal lancia: parlare d’amore significa anche parlare di una cosa positiva in un momento così complesso e difficile come quello che stiamo vivendo”.