Sal Da Vinci contro Roberto Vannacci per il pensiero sul mondo LGBTQ+: "Non può dire come amare, è libertà"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, ha deciso di prendere le distanze da Roberto Vannacci. Lo ha fatto soprattutto in merito al tema dei diritti civili e del “mondo LGBTQ+”, ha detto il cantante. Un artista schierato? Alla domanda su De Gregori, l’autore di “Per sempre sì” commenta che ognuno si esprime a modo suo. Dice però che “gli artisti devono raccontare la vita, di cui fa parte anche la politica”.

Vannacci commenta la politica

Intervistato da Il Messaggero, Sal Da Vinci ha risposto anche a domande di politica.

Andrea Scarpa gli ha domandato quale tra i comunicatori politici gli piaccia di più e ha fatto tre nomi, tra i quali l’ex generale Vannacci, la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Il vincitore di Sanremo ha dichiarato di non essere un esperto, ma che “al momento in politica trovo più interessanti le donne“. Non ha fatto nomi, ma sicuramente ha escluso Roberto Vannacci.

Vannacci contro la comunità LGBTQ+

Neutro su quale politico preferisca, è stato invece molto chiaro su quali posizioni non apprezzi. In particolare, il riferimento è contro Roberto Vannacci e le sue idee verso la comunità LGBTQ+.

Sal Da Vinci, in merito alle dichiarazioni a Otto e mezzo sugli omosessuali che avrebbero già tutti i diritti come curarsi e guidare, dichiara: “Per quanto riguarda Vannacci, non condivido nulla di quello che dice su tutto il mondo LGBTQ+”.

E aggiunge che nessuno può dire a una persona come amare o che il suo modo di amare sia sbagliato. “È una questione di pura libertà“, dice.

Esporsi sulla politica

Il cantante ha continuato a rispondere a domande anche piuttosto delicate, come quelle in riferimento alla polemica che ha travolto Francesco De Gregori per aver criticato chi prende una posizione politica.

Sal Da Vinci ha dichiarato che ognuno si esprime a modo suo e che la verità assoluta non ce l’ha nessuno. “Di sicuro gli artisti devono raccontare la vita, di cui fa parte anche la politica”.

Secondo il cantante napoletano, la politica non è di per sé una cosa brutta e quindi può essere oggetto di discussione, anche in campo artistico.