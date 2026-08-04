Sal Da Vinci criticato dopo il video in cui bacia una bimba con disabilità, Iacopo Melio attacca: "Pietismo"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Durante un concerto in Sicilia, il cantante Sal Da Vinci ha preso in braccio una bimba con disabilità, baciandola e sballottolandola. Il video della scena è stato diffuso sui social e ha scatenato il dibattito con diverse persone che hanno criticato il gesto dell’artista giudicandolo come “pietismo”. Il giornalista e attivista Iacopo Melio: “Azione dannosa” pur se “compiuta in buona fede”.

Il video di Sal Da Vinci con la bimba disabile

Sal Da Vinci ha tenuto un concerto in piazza Umberto ad Adrano, un comune in provincia di Catania. Durante il live ha fatto salire sul palco una bambina con disabilità, l’ha presa in braccio, l’ha baciata sulla fronte e l’ha mostrata al pubblico con orgoglio.

Nel video si vede il cantante sorridente tenere la bimba e muoverla leggermente su e giù. Poi la bacia sulla fronte e la mostra da destra a sinistra al pubblico.

ANSA

La scena ha ottenuto reazioni differenti tra chi ha apprezzato il gesto del cantante ritenendolo “dolce” e chi invece l’ha tacciato come “spettacolarizzazione”.

Iacopo Melio contro il video di Sal Da Vinci

Tra chi ha duramente criticato il video c’è il giornalista e attivista per i diritti umani Iacopo Melio.

“Ecco qui cos’è l’inspiration p0rn, o più in generale il pietismo e la compassione peggiore – ha scritto in un post su Facebook in cui ha condiviso le immagini del concerto ad Adrano – la disabilità alzata come un trofeo, una ragazzina incapace di reagire “invasa” nel suo spazio personale senza consenso diretto. Il tutto, davanti a un pubblico entusiasta per il generoso gesto di sballottarla urlando”.

Melio ha posto l’attenzione su come il problema maggiore sia “che azioni come questa, assolutamente dannose, sono spesso fatte “in buona fede”, ma la buona fede senza una giusta formazione e cultura dell’inclusione può fare ugualmente danni enormi”.

Secondo l’attivista sono anche più dannose le “centinaia di commenti esultanti”.

“Ho trovato anche quello della zia della bimba…: che bella cosa, Sal sei umile, piccolo angelo innocente, la bambina è così felice – si legge nel post di Melio – scusate la crudezza, ma come fate a capirlo? Lo avete deciso solo voi e il vostro bisogno di sentirvi migliori o più fortunati, sfruttando chi sta peggio”.

Il tema dell’inclusione

Secondo Iacopo Melio, sarebbe stato meglio che Sal Da Vinci fosse sceso dal palco per “andarle incontro e abbracciarla, o meglio ancora sorriderle e darle la mano come si fa tra adulti”.

“Non tutto questo show raccapricciante, riducendo la ragazzina a fantoccio amplificatore del proprio ego”, ha aggiunto lo scrittore.

Per l’attivista “non ci sono opinioni alternative possibili in questi casi: scene come questa fanno fare 100 passi indietro a tutto il lavoro quotidiano sull’inclusione“.

Melio ha quindi invitato a non tollerarle più e “tantomeno celebrarle. Altrimenti, molto presto, a essere alzati non saranno i diritti delle persone con disabilità ma l’idea che ogni diritto dovuto sarà solo una gentile concessione del Sal di turno”.