Sal Da Vinci difende la sua 'Per Sempre Sì' da Aldo Cazzullo a Belve, "ci sono canzoni della camorra?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sal Da Vinci, ospite della puntata di Belve di Francesca Fagnani, ha replicato ad Aldo Cazzullo, che aveva dichiarato che la sua canzone ‘Per sempre sì’ “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra”. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha controbattuto: “Ma perché ci sono delle canzoni della camorra?”.

La risposta di Sal Da Vinci ad Aldo Cazzullo

In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera lo scorso 4 marzo, Aldo Cazzullo ha scritto che la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci, “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra“. Cazzullo aveva definito poi il brano “banale e scontato”.

Ospite della puntata di ‘Belve’ in onda nella serata di martedì 28 aprile, incalzato da Francesca Fagnani sull’argomento, Sal da Vinci ha domandato: “Ma perché, ci sono delle canzoni… un repertorio della camorra?“.

ANSA

In risposta a un altro passaggio dell’articolo di Cazzullo, in cui affermava che brani simili in passato “avevano il buon gusto di farli arrivare secondi”, Sal Da Vinci ha dichiarato: “È come offendere, è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato. Si entra nella sfera della mancanza di rispetto”.

Sal Da Vinci “amato da chi non ama Napoli”: l’anticipazione di Belve

In un’altra anticipazione della puntata del programma ‘Belve’ con ospite Sal Da Vinci, Francesca Fagnani ha affermato che il cantante “è amato da chi non ama Napoli“. La conduttrice ha poi aggiunto: “Dagli interisti? Dai milanisti?”.

La risposta ironica di Sal Da Vinci in napoletano: “E che ne saccio… dai milanisti, dagli interisti… che mi fanno pure simpatia”.

Dove vive Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con ‘Per sempre sì’ e in procinto di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2026 come rappresentante dell’Italia, vive nel quartiere residenziale Chiaia di Napoli.

La sua abitazione, come riferito da Il Messaggero, si trova all’ultimo piano di un palazzo che gode di una vista mozzafiato sul golfo di Napoli.

Pur essendo nato a New York, è cresciuto nel capoluogo campano, divenendo uno degli interpreti più apprezzati della canzone napoletana contemporanea.

Chi sono gli ospiti di Belve di martedì 28 aprile

Oltre a Sal Da Vinci, saranno ospiti della trasmissione ‘Belve‘ nella puntata di martedì 28 aprile Romina Power ed Elena Santarelli.