Sal Da Vinci dopo il video insieme alla bambina con disabilità alza la voce, "attacco folle per fare del male"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sal Da Vinci risponde alle critiche per il momento con una bambina con disabilità sul palco in piazza Umberto ad Adrano. La sua risposta è che chi ne sta parlando è alla ricerca di un like facile. “In famiglia mia vivo un caso del genere”. Secondo il cantante ci sono persone che “passano le giornate a scrivere putt**ate” per fare del male agli altri. Rispetto alla critica specifica, come quella del giornalista e attivista Iacopo Melio, però, non risponde.

La risposta di Sal Da Vinci alle critiche

Sal Da Vinci torna sulle critiche al video nel quale bacia una bambina con disabilità sul palco in piazza Umberto ad Adrano. La sua risposta è che “siamo alla follia totale“.

Per qualche like facile, prosegue, si scrivono cattiverie. Aggiunge: “Invece di pensare alle cose reali, alle cose che hanno un peso reale per la nostra vita, passiamo le giornate a scrivere puttanate pur di far del male agli altri. Che sfizio si può provare a fare del male agli altri?”

Si domanda perché la madre della bambina si dovesse vergognare di avergli passato “questa bambina speciale“. Usa però un termine che viene criticato proprio da chi fa attivismo per la disabilità, ovvero “speciale”.

Cosa aveva detto Iacopo Melio

Sal Da Vinci risponde quindi a delle critiche più generiche, quelle scaturite sui social, ma non entra nel dettaglio di voci competenti come quella dell’attivista e giornalista Iacopo Melio.

Melio porta nel dibattito il tema dell’inspiration porn, del pietismo e della compassione non è stato preso in considerazione durante la risposta data sul palco.

Iacopo Melio infatti ha spiegato come questo genere di attenzioni, come alzare la disabilità come un trofeo, rischi di essere dannoso anche se fatto in “buona fede”. Quello che si vede nel video, invece di un trattamento alla pari, sembra essere invece uno show che “riduce la ragazzina a un fantoccio amplificatore del proprio ego”.

Tenerezza e non pietismo

C’è anche chi si trova dall’altro lato del pensiero di Melio, e parla di tenerezza da non confondere con il pietismo. Secondo Giovanni Ferrero, per esempio, il gesto di Sal Da Vinci rientrerebbe nella prima categoria perché la bambina non poteva raggiungere il palco autonomamente, per questo sarebbe stata presa in braccio.

Dice che i baci, gli abbracci e i sorrisi andrebbero letti senza pregiudizi perché è normale che di fronte a una bambina si abbiano comportamenti diversi rispetto a una persona adulta. “Non possiamo trasformare una manifestazione di tenerezza in un atto discriminatorio”.

Per Ferrero, il cantante non avrebbe presentato una bambina come un’eroina. Melio invece sottolineava come Sal Da Vinci avesse esposto la bambina al pubblico per farle ricevere degli applausi.