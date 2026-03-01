Sal Da Vinci e la vittoria a Sanremo 2026 dopo la promessa per la malattia dei figli, "smetto di cantare"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha vinto il Festival con il suo brano “Per sempre sì”, un successo che premia una carriera fatta di tanta gavetta e una vita segnata da diversi momenti difficili. Tempo addietro, l’artista stava per smettere di cantare e aveva fatto anche un voto per suo figlio malato.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026

Il palco dell’Ariston ha incoronato Sal Da Vinci. Il cantante reso noto dal brano “Rossetto e caffè” ha continuato il momento di ascesa della sua carriera, trovando l’apice con la vittoria del Festival di Sanremo 2026.

Grazie a “Per sempre sì”, l’artista napoletano ha celebrato una vittoria inattesa ai nastri di partenza ma poi diventata, serata dopo serata, sempre più concreta. Eppure, il cantautore partenopeo stava per lasciare tutto in un momento difficile della sua vita.

ANSA

Quando stava per smettere di cantare

In un’intervista a Repubblica del dicembre 2025, Sal Da Vinci aveva parlato proprio di questi momenti complicati.

“Sono caduto e risalito, ho vissuto periodi in cui non avevo neanche la possibilità di comprare il latte per i miei figli. Ma ho creduto in quello che facevo, mi dicevo: resisti. Mi sono rifugiato in teatro, andavo a suonare nei club, guadagnavo meno dei miei musicisti. Rifarei tutto, ho perseverato sempre, e sono sopravvissuto. Il grande Vasco canta ‘Ognuno a rincorrere i suoi guai’. Ho rincorso i miei, sono fiero”, aveva detto.

In particolare, il cantante aveva ricordato due episodi legati ai suoi due figli, entrambi colpiti da malattie poi superate e anche loro ora genitori. “Mia figlia Annachiara è nata con un brutto angioma alla carotide e mio figlio Francesco si è ammalato di meningite”, ricorda.

E proprio quando questi stava male, Sal stava per fare un voto: “Pregavo la Madonnina del reparto, all’ospedale Santobono: ‘Se lo salvi smetto di cantare’. Stavo per giurare e mi hanno chiamato per firmare, dovevano fargli la puntura lombare. E Dio lo ha salvato”, confessa.

Legatissimo alla sua famiglia, il cantante ha dedicato la vittoria proprio a loro “che mi hanno aiutato tanto”, alla moglie Paola Pugliese, conosciuta quando lui aveva 15 anni, e alla sua città, Napoli.

Chi è il vincitore: il trionfo al Festival dopo la gavetta

Come detto, Sal Da Vinci ha trionfato nella 76esima edizione di Sanremo con “Per sempre sì”, un brano che celebra il matrimonio, “la promessa più grande che due anime possano farsi”, aveva detto a FQMagazine.

Nelle interviste pre-kermesse aveva sottolineato come le promesse oggi siano “evanescenti” e aveva detto: “Questa canzone per me ha un valore. Quel sì è anche faticoso. Mia nonna diceva: ‘Con un sì ti impicci e con un no ti spicci’. Se è sì ci devi credere, la promessa si mantiene”.

Classe 1969, 56 anni, Sal Da Vinci era tornato all’Ariston dopo 17 anni e un terzo posto allora quando, da ripescato, arrivò fino al podio con “Non riesco a farti innamorare”.

In realtà, già nel 2025 era tornato a Sanremo con i The Kolors nella serata dei duetti. Allora aveva cantato “Rossetto e caffè”, il suo brano più famoso, un vero e proprio fenomeno da oltre 120 milioni di streaming e due dischi di platino.

Grazie a questa canzone Sal si è affermato e, dopo una carriera fatta di gavetta a teatro e nei musical, è giunto il successo nazionale, contestato da diversi utenti online.

Nato a New York come Salvatore Michael Sorrentino, è figlio d’arte. Suo padre Mario Da Vinci, morto nel 2015, è stato attore e cantante, una passione ereditata dall’erede Salvatore che già da bambino, a 7 anni, aveva iniziato a cantare e a incidere il primo brano.