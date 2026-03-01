Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì", secondo Sayf, terza Ditonellapiaga
Sal Da Vinci ha trionfato all'Ariston: vince la 76ma edizione del Festival della Canzone Italiana, il brano da subito il tormentone della kermesse
Sal Da Vinci ha vinto la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston a trionfare è la canzone “Per sempre sì“, diventata un vero tormentone durante la settimana, premiata dalle tre componenti del voto. Sayf, la grande sorpresa, arriva in seconda posizione. Il terzo gradino del podio va invece a Ditonellapiaga.
Chi ha vinto Sanremo 2026
“Non capisco niente”: così Sal Da Vinci, a caldo, ha commentato il suo trionfo.
“Voglio dedicarlo alla mia famiglia, che mi ha aiutato a superare tutti i momenti difficili. E poi alla mia città: Napoli”.
Gli altri premi
Oltre al vincitore assoluto, la serata finale ha consegnato, come di consueto, anche numerosi premi speciali, assegnati da giurie tecniche e dalla sala stampa:
- Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Fedez e Masini per il brano Male necessario;
- Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Ditonellapiaga per Che Fastidio!;
- Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” a Serena Brancale per Qui con me;
- Premio della Critica “Mia Martini” a Fulminacci per Stupida sfortuna;
- Premio TIM per l’artista più votato sull’app ufficiale a per Serena Brancale per Qui con me.
La classifica completa del Festival di Sanremo 2026
Come da tradizione, la classifica è stata letta partendo dall’ultima posizione fino ad arrivare al vincitore, aumentando progressivamente la tensione all’interno dell’Ariston.
Momenti di sorpresa e contestazione non sono mancati: l’esclusione dalla top five di Serena Brancale ha provocato fischi e proteste tra il pubblico. Reazioni accese hanno accompagnato anche il piazzamento di Fulminacci, a sua volta considerato da molti tra i favoriti alla vittoria finale.
Di seguito la classifica completa:
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Ditonellapiaga – Che Fastidio!
- Arisa – Magica favola
- Fedez & Masini – Male necessario
- Nayt – Prima che
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Luchè – Labirinto
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Levante – Sei tu
- J-Ax – Italia starter pack
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- Malika Ayane – Animali notturni
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Patty Pravo – Opera
- Chiello – Ti penso sempre
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Dargen D’Amico – AI AI
- Leo Gassmann – Naturale
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Eddie Brock – Avvoltoi
Come funziona il voto
Nella serata finale, il sistema di votazione ha previsto una ripartizione equilibrata tra le diverse componenti:
- 34% Televoto
- 33% Giuria della Sala Stampa, Tv e Web
- 33% Giuria delle Radio
Un meccanismo pensato per bilanciare il gradimento popolare con il giudizio tecnico, determinando così la classifica definitiva della 76ª edizione del Festival.