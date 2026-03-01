NOTIZIE
Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì", secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Sal Da Vinci ha trionfato all'Ariston: vince la 76ma edizione del Festival della Canzone Italiana, il brano da subito il tormentone della kermesse

Sal Da Vinci ha vinto la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston a trionfare è la canzone “Per sempre sì“, diventata un vero tormentone durante la settimana, premiata dalle tre componenti del voto. Sayf, la grande sorpresa, arriva in seconda posizione. Il terzo gradino del podio va invece a Ditonellapiaga.

Chi ha vinto Sanremo 2026

“Non capisco niente”: così Sal Da Vinci, a caldo, ha commentato il suo trionfo.

“Voglio dedicarlo alla mia famiglia, che mi ha aiutato a superare tutti i momenti difficili. E poi alla mia città: Napoli”.

sanremo 2026 sal da vinciANSA

Gli altri premi

Oltre al vincitore assoluto, la serata finale ha consegnato, come di consueto, anche numerosi premi speciali, assegnati da giurie tecniche e dalla sala stampa:

  • Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Fedez e Masini per il brano Male necessario;
  • Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Ditonellapiaga per Che Fastidio!;
  • Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” a Serena Brancale per Qui con me;
  • Premio della Critica “Mia Martini” a Fulminacci per  Stupida sfortuna;
  • Premio TIM per l’artista più votato sull’app ufficiale a per Serena Brancale per Qui con me.

La classifica completa del Festival di Sanremo 2026

Come da tradizione, la classifica è stata letta partendo dall’ultima posizione fino ad arrivare al vincitore, aumentando progressivamente la tensione all’interno dell’Ariston.

Momenti di sorpresa e contestazione non sono mancati: l’esclusione dalla top five di Serena Brancale ha provocato fischi e proteste tra il pubblico. Reazioni accese hanno accompagnato anche il piazzamento di Fulminacci, a sua volta considerato da molti tra i favoriti alla vittoria finale.

Di seguito la classifica completa:

  1. Sal Da Vinci – Per sempre sì
  2. Sayf – Tu mi piaci tanto
  3. Ditonellapiaga – Che Fastidio!
  4. Arisa – Magica favola
  5. Fedez & Masini – Male necessario
  6. Nayt – Prima che
  7. Fulminacci – Stupida sfortuna
  8. Ermal Meta – Stella stellina
  9. Serena Brancale – Qui con me
  10. Tommaso Paradiso – I romantici
  11. LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
  12. Luchè – Labirinto
  13. Bambole di Pezza – Resta con me
  14. Levante – Sei tu
  15. J-Ax – Italia starter pack
  16. Tredici Pietro – Uomo che cade
  17. Samurai Jay – Ossessione
  18. Raf – Ora e per sempre
  19. Malika Ayane – Animali notturni
  20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
  21. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
  22. Michele Bravi – Prima o poi
  23. Francesco Renga – Il meglio di me
  24. Patty Pravo – Opera
  25. Chiello – Ti penso sempre
  26. Elettra Lamborghini – Voilà
  27. Dargen D’Amico – AI AI
  28. Leo Gassmann – Naturale
  29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
  30. Eddie Brock – Avvoltoi

Come funziona il voto

Nella serata finale, il sistema di votazione ha previsto una ripartizione equilibrata tra le diverse componenti:

  • 34% Televoto
  • 33% Giuria della Sala Stampa, Tv e Web
  • 33% Giuria delle Radio

Un meccanismo pensato per bilanciare il gradimento popolare con il giudizio tecnico, determinando così la classifica definitiva della 76ª edizione del Festival.

