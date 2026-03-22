Sal Da Vinci non ha saputo in anticipo di aver vinto Sanremo da Laura Pausini: la rivelazione a Verissimo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A poche settimane dalla vittoria del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è tornato a parlare di un caso che ha infiammato i social. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il 22 marzo il cantautore napoletano ha finalmente chiarito il mistero del fuorionda con Laura Pausini. La cantante non ha svelato in anticipo il risultato del voto.

Il presunto spoiler di Laura Pausini durante la finale di Sanremo

Come riportato da Today, il video del presunto “tradimento” della segretezza era diventato virale pochi istanti dopo la finale.

Nelle immagini si vedeva chiaramente Laura Pausini avvicinarsi ai due finalisti, Sal Da Vinci e Sayf, sussurrando qualcosa all’orecchio di entrambi durante l’ultima pausa pubblicitaria.

Il sorriso di Da Vinci e il suo gesto di indicarsi con un dito avevano spinto migliaia di utenti su X e Instagram a ipotizzare uno spoiler clamoroso.

Secondo la teoria più diffusa sui social, la cantante avrebbe anticipato il verdetto ai due artisti prima che Carlo Conti leggesse il nome del vincitore.

La polemica era divampata rapidamente, mettendo in dubbio la regolarità del momento clou della kermesse e l’imparzialità della co-conduzione.

La rivelazione di Sal Da Vinci a Verissimo

La spiegazione fornita dal cantautore di “Per sempre sì” è decisamente meno scandalistica di quanto ipotizzato dai complottisti del web.

“Laura è venuta da me a chiedermi di che segno zodiacale fossi, e la stessa cosa ha fatto con Sayf”, ha dichiarato Sal Da Vinci a Verissimo.

La curiosità della Pausini era legata a un pronostico astrologico ricevuto da Simon & The Stars, secondo cui a vincere sarebbe stato un nato sotto il segno dell’Ariete.

La coincidenza incredibile è che entrambi i finalisti appartengono proprio a quel segno: Da Vinci è nato il 7 aprile, mentre Sayf il 23 marzo.

Questo spiega il sorriso dell’artista napoletano e il gesto catturato dalle telecamere, che non era un segnale di vittoria ma una conferma della propria identità astrologica.

Oltre alla domanda sullo zodiaco, la co-conduttrice avrebbe semplicemente chiesto ai due sfidanti se fossero felici in quel momento così carico di tensione.

Sal Da Vinci minimizza le polemiche nate sul web

Il chiarimento arriva in un momento d’oro per la carriera di Sal Da Vinci, che sta scalando le classifiche con il brano vincitore.

Durante l’intervista con la Toffanin, l’artista ha ripercorso le emozioni di quella notte magica, minimizzando l’importanza delle polemiche nate sul web.

“È stato un momento di gioia pura che nessuno spoiler avrebbe potuto rovinare”, ha aggiunto il cantante visibilmente commosso dai ricordi della finale.

L’attenzione mediatica si sposta ora sui suoi prossimi progetti discografici e sul tour che lo vedrà impegnato in tutta Italia nei prossimi mesi.