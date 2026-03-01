Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026, la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso Olly

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 e si appresta ora a partecipare all’Eurovision 2026. Il cantante ha confermato che sarà presente alla kermesse continentale ai cronisti che lo hanno intercettato pochi minuti dopo la sua proclamazione. Nel 2025 il vincitore del Festival, Olly, decise di rinunciare e, al suo posto, vi partecipò il secondo classificato, Lucio Corsi.

Sal Da Vinci a Eurovision 2026

Sal Da Vinci andrà all’Eurovision. A riportarlo è LaPresse che ha intercettato il vincitore di Sanremo 2026 dopo la proclamazione arrivata sul palco dell’Ariston dalla voce di Carlo Conti.

La conferma, dunque, è arrivata dallo stesso cantante napoletano che, uscito dal celebre teatro sanremese, è stato accolto da un bagno di folla. Nei festeggiamenti con famiglia e fan, Sal ha spiegato che non ha intenzione di rinunciare e dunque sarà presente alla competizione canora continentale.

Il rappresentante dell’Italia e il precedente di Olly

“Dedico questa vittoria al popolo, alla gente. Se andrò all’Eurovision? Certo che sì”, queste le parole di Sal Da Vinci a caldo dopo la sua vittoria. In conferenza stampa, poi, ha aggiunto: “Questa è una cosa che mi tocca e un impegno così grande, è un motivo d’orgoglio, non so cosa dire perché è una cosa che mi invade al momento. La musica è bellezza, è pace e l’Italia deve esserci”.

Una scelta che non ripercorre quindi le orme del suo predecessore, Olly. Il cantante genovese infatti aveva vinto l’edizione del 2025 del Festival ma aveva poi deciso di non partecipare all’Eurovision e di concentrarsi sul suo tour e sul prosieguo della sua carriera. Proprio Olly aveva battezzato la kermesse del 2026 con la sua “Balorda Nostalgia” che aveva aperto le danze nella serata di martedì 24, la prima delle cinque condotte da Carlo Conti.

L’Italia sarà dunque rappresentata all’Eurovision da Sal Da Vinci e dalla sua “Per sempre sì”, un brano che celebra il matrimonio e “la promessa più grande che due anime possano farsi”, come lui stesso ha detto a FQMagazine

Il boicottaggio della kermesse

L’edizione 2026 – la 70esima – dell’Eurovision si svolgerà a Vienna, alla Wiener Stadthalle, dal 12 al 16 maggio 2026 e l’Italia sarà presente, come annunciato dalla Rai lo scorso dicembre con una nota. “L’Italia è tra i Paesi che hanno creduto e investito nell’Eurovision Song Contest, contribuendo in modo significativo, anche economicamente, al suo sviluppo e al suo successo internazionale”, si leggeva.

Altri Paesi hanno fatto scelte diverse: Irlanda, Spagna, Paesi Bassi e Slovenia hanno infatti deciso di boicottare la competizione dopo che questa aveva deciso di confermare Israele tra i partecipanti nonostante le tante richieste di esclusione di Tel Aviv per via del conflitto a Gaza.

Molti artisti presenti a Sanremo quest’anno avevano dichiarato pubblicamente che, in caso di loro vittoria, non avrebbero preso parte all’ESC 2026. Nel 2025 a trionfare in quella che è la più longeva manifestazione musicale internazionale era stato JJ (Johannes Pietsch) con la canzone “Wasted Love” per l’Austria.