Sal Da Vinci risponde ad Aldo Cazzullo e chiude la polemica su "Per sempre sì", "siamo nel mondo sbagliato"

Sal Da Vinci mette un punto sulla polemica scatenata da Aldo Cazzullo sulla sua canzone Per sempre sì. Dalla festa organizzata a Napoli per celebrare il successo al Festival, il cantautore ha risposto al vicedirettore del Corriere della Sera, che ha definito il brano vincitore della 76esima edizione di Sanremo adatto “a un matrimonio della camorra”.

L’attacco di Aldo Cazzullo a “Per sempre sì”

Cazzullo si è scagliato senza mezzi termini contro la canzone che ha trionfato sul palco dell’Ariston rispondendo ai lettori dalla sua rubrica.

“‘Per sempre sì’ potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone – ha scritto – che però le scrive per burla, per fare il verso a un certo Sud più melenso che melodico. Per fortuna sono del Sud artisti che a Sanremo avevano canzoni interessanti, come Samurai Jay e Serena Brancale.”

La polemica

Secondo il vicedirettore del Corriere, dall’esito della festival 2026 della canzone “resta l’impressione che l’Italia dei primi anni 2000 sia un Paese in cui chiunque possa fare qualsiasi cosa. Chiunque può allenare la Nazionale, chiunque può fare il presidente del Consiglio, chiunque può fare il capo dell’opposizione, al prossimo giro chiunque potrà fare il presidente della Repubblica; e Sal Da Vinci può vincere il festival di Sanremo“.

Un giudizio lapidario che ha fatto scoppiare la bufera sui social, ma sul quale il giornalista non ha accennato a nessun passo indietro.

Rivendicando il suo amore per “Napoli e i napoletani”, Aldo Cazzullo ha sgomberato il campo dai pregiudizi sulla cultura partenopea che i lettori gli hanno imputato.

“Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano. Siccome io la amo, non mi piace Sal Da Vinci”, ha spiegato elencando gli artisti che hanno fatto grande la canzone napoletana.

La risposta di Sal Da Vinci

A frenare la polemica è stato però Sal Da Vinci, rispondendo a Cazzullo dalla festa nel quartiere Chiaia di Napoli, dove è stato accolto come un trionfatore al suo ritorno da Sanremo.

"In questi giorni mi sono arrivate un sacco di provocazioni – ha affermato – magari a volte la mente genera delle cose un po' strane. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d'amore, se poi l'amore è una cosa violenta allora forse siamo nel mondo sbagliato. Però vi prego, non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, pensiamo alla musica e pensiamo a tutta la bella gente di questa terra e basta".