Sal Da Vinci vittima di una truffa dopo Sanremo, anelli e collane a ruba sui social con voce replicata dall'AI

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sal Da Vinci ha denunciato sui social una truffa che sfrutta il nome del brano con cui ha vinto Sanremo 2026. Si tratta del sito “Per Sempre Si Shop” che non ha nulla a che fare con il cantante. L’artista ha sottolineato che non esiste alcun merchandising sulla canzone, “si tratta di una fake creata per sciacallaggio”. Anelli e diversi articoli sono andati ugualmente sold out.

La truffa denunciata da Sal Da Vinci

Sulle Instagram Stories, ora non più visibili, il cantante Sal Da Vinci ha avvisato i follower di fare “attenzione“. “Sta circolando un sito chiamato ‘per sempre si shop’ che utilizza il nostro nome e la nostra immagine”, si legge nel post.

“Non abbiamo nessun tipo di collegamento con quel sito”, ha aggiunto l’artista chiarendo che “non esiste nessun merchandising legato al brano Per sempre sì”.

ANSA

“Si tratta di una fake creata per sciacallaggio. Vi invitiamo a non effettuare acquisti e a segnalare immediatamente la pagina. Per qualsiasi informazione – ha concludo – fate riferimento esclusivamente ai miei canali ufficiali. Grazie a tutti per il supporto”.

La truffa sul web che usa la voce di Sal Da Vinci

Durante il Festival di Sanremo sarebbe stato creato il sito “Per Sempre Sì Shop” che vende l’anello con il titolo della canzone vincitrice al costo di 19,99 euro.

L’oggetto sarebbe una riproduzione di quello mostrato durante le esibizioni all’Ariston di Sal Da Vinci e donato anche a Mara Venier e, per gioco, in giro per Sanremo nei giorni del Festival.

Il sito però non ha nulla a che fare con l’artista, del quale ha replicato la voce con l’AI. Sulla piattaforma, quindi, un inesistente Sal invita all’acquisto.

“Benvenuti nello shop dedicato a Sal Da Vinci! Uno spazio pensato per tutti i fan che vogliono portare sempre con sé l’energia, la passione e l’emozione della sua musica”, recita il sito.

Gli anelli, sia argentati che dorati, sarebbero andati sold out in poco tempo. “Per sempre sì shop” non sarebbe l’unica piattaforma che sfrutta l’immagine del cantante, ce ne sarebbero anche altre che vendono collane.

Ciò ha portato Sal Da Vinci ha chiarire la sua estraneità a queste false operazioni commerciali che non hanno alcun legame con lui.

Cos’è il pezzotto

La truffa che sfrutta il nome di Sal Da Vinci rientra nel cosiddetto “pezzotto“. Con questo termine, a Napoli, viene indicato qualsiasi prodotto contraffatto che imita una marca nota o sfrutta l’immagine di un personaggio famoso.

Da qualche anno è così denominato anche il decoder che permette la ricezione pirata di programmi televisivi a pagamento.

Nel 2024 questa parola è entrata nel vocabolario Treccani ma per indicare appunto il “decoder utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti dei canali televisivi italiani ed esteri a pagamento” e non con il più ampio significato napoletano di oggetto contraffatto.