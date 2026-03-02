Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 67 anni è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo aver perso il proprio autobus e il bagaglio contenente farmaci salvavita, nel primo pomeriggio del 27 febbraio presso un’area di servizio nei pressi di Sala Consilina (Salerno). L’intervento è stato reso necessario a causa dei problemi di salute dell’uomo, che aveva urgente bisogno dei medicinali rimasti a bordo del pullman diretto in Calabria.

L’intervento della Polizia Stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina è stata inviata immediatamente sul posto, dopo la richiesta di aiuto da parte del viaggiatore in difficoltà.

Gli agenti, giunti rapidamente nell’area di servizio, hanno trovato il sessantasettenne visibilmente sconfortato. L’uomo ha spiegato di non essere riuscito a risalire sull’autobus di linea dopo una breve sosta, perdendo così il proprio bagaglio. La situazione si è fatta particolarmente delicata quando l’uomo ha riferito di essere affetto da problemi di salute e di avere assoluta necessità dei farmaci salvavita rimasti nel bagaglio a bordo del pullman, che nel frattempo aveva ripreso la corsa verso la Calabria.

Il coordinamento per il recupero del bagaglio

Il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina ha coordinato le pattuglie della polizia stradale impegnate nei servizi di vigilanza sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. Grazie a questo tempestivo coordinamento, è stato possibile rintracciare il mezzo pubblico e recuperare il bagaglio contenente i farmaci indispensabili per la salute dell’uomo.

La riconsegna e il lieto fine

Il bagaglio è stato prontamente riconsegnato al sessantasettenne, che ha potuto così tornare in possesso dei suoi farmaci salvavita. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di risolvere una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze gravi per la salute dell’uomo, dimostrando ancora una volta l’importanza del pronto intervento e della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine.

