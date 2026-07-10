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Due persone sono state denunciate per truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana, con il recupero di gioielli per un valore stimato di 125.000 euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe contro le persone anziane. I preziosi sono stati restituiti alla legittima proprietaria, dopo che erano stati sottratti con l’inganno.

Le indagini e il controllo autostradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante un controllo su un tratto autostradale da parte della Polizia Stradale di Sala Consilina (Salerno). Gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone. Nel corso della verifica, è stato rinvenuto uno zaino abilmente nascosto, contenente numerosi gioielli in oro. Gli occupanti del veicolo non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili circa il possesso dei preziosi.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa. La vittima, una donna anziana, era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato per appartenente alle Forze dell’Ordine. Attraverso raggiri e artifici, l’uomo aveva convinto la donna della necessità di sottoporre a verifica i beni di valore custoditi nella sua abitazione. Poco dopo, una complice si era presentata al domicilio della vittima, qualificandosi falsamente come membro delle Forze dell’Ordine, e si era fatta consegnare tutti i monili custoditi in cassaforte, per poi allontanarsi rapidamente.

Identificazione dei responsabili e restituzione dei beni

L’attività investigativa ha consentito di identificare i presunti autori della truffa, che sono stati riconosciuti dalla vittima. I gioielli recuperati, per un valore complessivo di 125.000 euro, comprendevano anche oggetti di particolare valore affettivo appartenuti a un familiare della persona offesa. Tutti i preziosi sono stati restituiti alla legittima proprietaria, chiudendo così positivamente la vicenda per la vittima.

Nel corso delle indagini, sono emerse anche irregolarità nella gestione dell’autovettura utilizzata dai presunti responsabili della truffa. Per questo motivo, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria anche i responsabili delle società di noleggio, per inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di noleggio di autoveicoli.

Sala Consilina si conferma un punto strategico per le attività di controllo della Polizia Stradale, che ha saputo individuare tempestivamente i responsabili della truffa e restituire alla vittima quanto sottratto con l’inganno.

IPA