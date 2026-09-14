Sala Consilina, truffavano anziani e tentavano il colpo al sacerdote: uomo e donna fermati sull'A2
Due napoletani sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni di anziani, fermati sull'A2 con oro e 1000 euro sottratti poco prima.
Due persone sono state denunciate per truffa aggravata ai danni di anziani, dopo essere state fermate sull’autostrada A2 nei pressi di Sala Consilina (Salerno). I due, un uomo e una donna residenti a Napoli, sono stati trovati in possesso di monili in oro e 1000 euro in contanti, sottratti poco prima a persone anziane. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la coppia è stata anche deferita per tentata truffa informatica ai danni di un sacerdote.
La segnalazione e l’intervento della Polizia Stradale
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato nei giorni scorsi quando presso la Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina è arrivata una segnalazione riguardante un’autovettura proveniente da Reggio Calabria. A bordo del veicolo viaggiavano persone sospettate di essere dedite a truffe ai danni di anziani.
Il fermo sull’autostrada A2 e i controlli
Le pattuglie della Polizia Stradale sono state quindi disposte strategicamente lungo la carreggiata nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Grazie a questa organizzazione, gli agenti sono riusciti a intercettare e fermare l’auto segnalata, procedendo ai controlli previsti.
I due occupanti del veicolo, un trentottenne e una trentacinquenne italiani, entrambi residenti a Napoli, sono stati identificati e sottoposti a verifiche nelle banche dati delle Forze di Polizia. Dai controlli è emerso che entrambi avevano precedenti specifici per truffa. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto monili in oro e 1000 euro in contanti, risultati essere stati sottratti nelle ore precedenti ad anziani.
Le accuse: truffa aggravata e tentata truffa informatica
Per quanto accertato, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di truffa continuata e aggravata. Inoltre, sempre in concorso, sono stati denunciati per il tentativo di truffa informatica ai danni di un sacerdote, che era stato indotto a eseguire bonifici per migliaia di euro. L’operazione non è andata a buon fine grazie all’intervento del sistema antifrode dell’istituto bancario coinvolto.
Il ruolo dei sistemi antifrode e la prevenzione
L’episodio sottolinea l’importanza dei sistemi antifrode bancari, che in questo caso hanno impedito il completamento della truffa informatica ai danni del sacerdote. La Polizia di Stato invita i cittadini, in particolare le persone anziane, a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente situazioni sospette.
Conclusioni e raccomandazioni
L’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Sala Consilina ha permesso di fermare due persone con precedenti per truffa e di recuperare la refurtiva sottratta ad anziani. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire nuovi episodi di truffa ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.