Sala propone Giorgio Armani al Famedio del cimitero monumentale di Milano, il gesto per ricordare lo stilista

Il sindaco Beppe Sala vuole iscrivere il nome di Giorgio Armani, morto a 91 anni il 4 settembre 2025, al Famedio del cimitero Monumentale di Milano. La commissione si riunirà nelle prossime settimane ma il Primo Cittadino ha detto che prima vuole avere l’approvazione anche della famiglia dello stilista.

Beppe Sala su Giorgio Armani al Famedio

“La prima cosa è l’iscrizione al Famedio, io sono assolutamente favorevole“, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani.

“Credo che sia più che rispettoso chiedere anche alla sua famiglia e se, come spero, diranno di sì, siamo in tempo per l’iscrizione anche quest’anno”, ha aggiunto.

I nomi dei cittadini illustri e benemeriti iscritti al Famedio del cimitero Monumentale di Milano

Il sindaco ha spiegato che “la commissione che decide ci sarà nelle prossime settimane, non credo che ci saranno problemi”.

Il gesto per ricordare Giorgio Armani

Il gesto è un modo per ricordare l’importanza che la figura di Giorgio Armani ha avuto nella moda e nell’esaltare il Made in Italy. “Aveva una personalità esorbitante e a volte c’era anche un po’ di timore nel confrontarsi con lui – ha affermato Sala.

“Dietro a una immagine a volte fredda – ha proseguito – aveva un grandissimo calore. Un uomo di eleganza e di una misura straordinaria, anche in questo momento”.

Per il Primo Cittadino “Milano è piena di segni di Armani e sarà impossibile dimenticare. Se devo individuare un milanese che ha enfatizzato il valore positivo del valore è stato senz’altro Giorgio. Piccoli e grandi gesti, un grandissimo milanese, non lo sono nemmeno io di orgine, lui lo è diventato”.

Cos’è il Famedio del Cimitero Monumentale

Il Famedio, o “Tempio della Fama“, si trova all’ingresso del cimitero monumentale di Milano che rende omaggio alla memoria dei cittadini milanesi illustri, benemeriti o che si sono distinti per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per aver reso celebre la città.

Originariamente progettato da Maciachini con la funzione specifica di cappella cattolica, l’edificio tra il 1869 e il 1870 è stato destinato a luogo di sepoltura, celebrazione e ricordo dei milanesi di origine o di adozione (compresi gli ospiti e i cittadini onorari) che attraverso opere e azioni hanno reso illustre la città e l’Italia.

Viene così a concretizzarsi l’idea di allestire un grande Pantheon ambrosiano, già viva in età napoleonica e prefigurata dalla serie di monumenti commemorativi ai cittadini celebri innalzati nel cortile e negli spazi interni del Palazzo di Brera, per eccellenza il luogo del sapere della Milano ottocentesca.

I personaggi ammessi al Famedio

Come si legge sul sito del Comune di Milano, i criteri di “ammissione” al Famedio rispondono a un regolamento definito nel 1884 e in parte modificato nel 1904, il quale fissa a tre le categorie dei cittadini considerati degni di passare alla storia: gli “illustri” per meriti letterari, artistici, scientifici o atti insigni, i “benemeriti” che per virtù proprie hanno recato benefici e fama alla città e i “distinti nella storia patria” che hanno contribuito all’evoluzione nazionale.

Per ricevere gli onori del Famedio non occorre esservi tumulati, molti dei personaggi ricordati nelle lapidi poste all’interno sono infatti sepolti in altre zone del Monumentale, per esempio Arturo Toscanini.

Sono ricordati anche alcuni italiani illustri le cui salme riposano altrove, come Giuseppe Verdi, tumulato nella cripta della Casa di Riposo per Musicisti a lui dedicata, sita in piazza Buonarroti a Milano, oppure Giuseppe Mazzini, sepolto nel cimitero di Staglieno a Genova.

Nel Famedio sono ospitati i resti di soli otto personaggi: al centro, in un sarcofago disegnato dallo stesso Maciachini, riposa Alessandro Manzoni, il primo ad essere traslato nel Famedio, nel 1883, a dieci anni dalla sua morte. Negli altri due sarcofaghi presenti nella grande sala si trovano Carlo Cattaneo e Luca Beltrami; mentre quattro colombari di fascia a lato ponente custodiscono i resti di Salvatore Quasimodo, Carlo Forlanini, Bruno Munari e Leo Valiani; in un colombaro di fascia sul lato di levante riposano le spoglie di Carla Fracci dal 2021.

Nella cripta del Famedio, cui si accede dai portici di ingresso al cimitero, s’incontrano alcuni personaggi che godono tuttora di grande notorietà: Aldo Aniasi, Guido Crepax, Dario Fo e Franca Rame, Ambrogio Fogar, Giorgio Gaber, Paolo Grassi, Enzo Jannacci, Duilio Loi, Alda Merini, Giovanni Raboni.