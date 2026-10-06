Sala scommesse chiusa per 15 giorni ad Arezzo dal Questore, era diventata ritrovo di persone pregiudicate
Sospesa per quindici giorni la licenza di una sala scommesse ad Arezzo, ritenuta punto di ritrovo per persone pericolose.
Licenza sospesa per 15 giorni a una sala scommesse di Arezzo. Lo ha deciso il Questore dopo una serie di controlli della Polizia, dai quali è emerso che il locale, regolarmente autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è diventato un ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Il provvedimento punta ad allontanare questi frequentatori e a tutelare la sicurezza dei cittadini.
- Sala scommesse chiusa ad Arezzo, la decisione del Questore dopo i controlli
- Sala scommesse ad Arezzo, perché è stata sospesa la licenza
Sala scommesse chiusa ad Arezzo, la decisione del Questore dopo i controlli
Come riporta la Polizia di Stato, la sospensione riguarda una sala scommesse con videolottery che opera in città con regolare autorizzazione.
Il provvedimento è arrivato dopo diversi controlli del personale della Questura di Arezzo.
Dalle verifiche è emerso che l’esercizio è un ritrovo abituale di persone con precedenti o ritenute pericolose.
Sala scommesse ad Arezzo, perché è stata sospesa la licenza
L’ordine del Questore serve a dissuadere i frequentatori indesiderati, togliendo loro per due settimane il luogo di incontro.
Secondo la Questura il locale era un punto di riferimento e di aggregazione per persone pericolose per l’ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica.
Tra le ragioni indicate c’è anche il quieto vivere dei cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.