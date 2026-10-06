Sala scommesse chiusa per 15 giorni ad Arezzo dal Questore, era diventata ritrovo di persone pregiudicate

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Licenza sospesa per 15 giorni a una sala scommesse di Arezzo. Lo ha deciso il Questore dopo una serie di controlli della Polizia, dai quali è emerso che il locale, regolarmente autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è diventato un ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Il provvedimento punta ad allontanare questi frequentatori e a tutelare la sicurezza dei cittadini.

Sala scommesse chiusa ad Arezzo, la decisione del Questore dopo i controlli

Come riporta la Polizia di Stato, la sospensione riguarda una sala scommesse con videolottery che opera in città con regolare autorizzazione.

Il provvedimento è arrivato dopo diversi controlli del personale della Questura di Arezzo.

Dalle verifiche è emerso che l’esercizio è un ritrovo abituale di persone con precedenti o ritenute pericolose.

Sala scommesse ad Arezzo, perché è stata sospesa la licenza

L’ordine del Questore serve a dissuadere i frequentatori indesiderati, togliendo loro per due settimane il luogo di incontro.

Secondo la Questura il locale era un punto di riferimento e di aggregazione per persone pericolose per l’ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica.

Tra le ragioni indicate c’è anche il quieto vivere dei cittadini.

IPA