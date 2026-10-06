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Sala scommesse chiusa per 15 giorni ad Arezzo dal Questore, era diventata ritrovo di persone pregiudicate

Sospesa per quindici giorni la licenza di una sala scommesse ad Arezzo, ritenuta punto di ritrovo per persone pericolose.

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vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Licenza sospesa per 15 giorni a una sala scommesse di Arezzo. Lo ha deciso il Questore dopo una serie di controlli della Polizia, dai quali è emerso che il locale, regolarmente autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è diventato un ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Il provvedimento punta ad allontanare questi frequentatori e a tutelare la sicurezza dei cittadini.

Sala scommesse chiusa ad Arezzo, la decisione del Questore dopo i controlli

Come riporta la Polizia di Stato, la sospensione riguarda una sala scommesse con videolottery che opera in città con regolare autorizzazione.

Il provvedimento è arrivato dopo diversi controlli del personale della Questura di Arezzo.

Dalle verifiche è emerso che l’esercizio è un ritrovo abituale di persone con precedenti o ritenute pericolose.

Sala scommesse ad Arezzo, perché è stata sospesa la licenza

L’ordine del Questore serve a dissuadere i frequentatori indesiderati, togliendo loro per due settimane il luogo di incontro.

Secondo la Questura il locale era un punto di riferimento e di aggregazione per persone pericolose per l’ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica.

Tra le ragioni indicate c’è anche il quieto vivere dei cittadini.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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