Sala scommesse di Arezzo frequentata da pregiudicati socialmente pericolosi, il provvedimento del Questore

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La licenza di una sala scommesse nel centro di Arezzo è stata sospesa per quindici giorni dopo che la Questura ha riscontrato la presenza abituale di persone pregiudicate e il mancato rispetto degli orari di apertura. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori situazioni di pericolosità sociale.

Sospesa una licenza ad Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è arrivata a seguito di diversi controlli effettuati dal reparto volanti della Questura di Arezzo.

Gli agenti hanno rilevato che l’esercizio, regolarmente autorizzato alla raccolta di giochi pubblici e bingo, era diventato un punto di ritrovo abituale per persone considerate pregiudicate o pericolose. In almeno un episodio si è verificata una situazione di tensione tra gli avventori, segnalando un clima poco sicuro all’interno del locale.

Violazioni degli orari di apertura

Oltre alla presenza di soggetti potenzialmente pericolosi, la sala scommesse è stata più volte sorpresa a violare gli orari di apertura stabiliti dall’ordinanza comunale.

In più serate la chiusura dell’attività è avvenuta ben oltre il limite previsto, in contrasto con quanto disposto dalla licenza di autorizzazione rilasciata dal Questore. Queste ripetute infrazioni hanno aggravato la posizione dell’esercizio pubblico, già sotto osservazione per la frequentazione da parte di individui pregiudicati.

Finalità del provvedimento

La sospensione della licenza di pubblica sicurezza per 15 giorni è stata adottata con l’obiettivo di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

L’attività sospesa, situata nel centro di Arezzo, era regolarmente autorizzata alla raccolta di giochi pubblici, compreso il bingo. Tuttavia, la sua gestione non conforme alle prescrizioni e la frequentazione da parte di persone con precedenti hanno portato la Questura a intervenire con fermezza. Il provvedimento mira a ristabilire condizioni di sicurezza e legalità, prevenendo il rischio che il locale diventi un punto di aggregazione per soggetti pericolosi.

IPA