Sala slot aperta a Como, ma il titolare è assente perché schiaccia pisolini nel ripostiglio: licenza sospesa

La Polizia di Stato di Como ha emesso un provvedimento amministrativo di sospensione della licenza nei confronti di un 32enne cinese, residente a Milano, titolare di una sala V.L.T (Video Lottery terminal). a Montano Lucino. La decisione è stata presa a seguito di numerose violazioni riscontrate nel locale.

Violazioni documentate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, una relazione tecnica dettagliata è stata redatta dagli esperti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Questa relazione ha evidenziato una serie di violazioni che si sono verificate nel locale pubblico gestito dal 32enne cinese.

Assenza del titolare

Durante i controlli, è stato documentato che il titolare spesso non era presente durante gli orari di apertura o si trovava a dormire in un ripostiglio sul retro della sala giochi. Questo ha permesso a persone estranee e non qualificate di gestire l’attività e la clientela.

Intervento della Polizia

In un’occasione, gli agenti hanno accertato che una donna cinese, che si dichiarava addetta alle pulizie, stava conducendo l’attività mentre il titolare riposava sul retro. Per questa violazione delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, il Questore di Como, Marco Calì, ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza per 5 giorni.

Sigilli alla sala giochi

Ieri mattina, i poliziotti dell’Amministrativa si sono recati alla sala giochi e, alla presenza del gestore, hanno apposto i sigilli, notificandogli il provvedimento. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Como.

