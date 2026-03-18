Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischio

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Richiamo di salame Milano dai supermercati Sigma: il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale per un lotto di salame confezionato a marchio Sigma, per la possibile presenza di salmonella. Chi avesse acquistato il prodotto in questione può riconsegnarlo al punto vendita d’acquisto e farsi rimborsare o sostituirlo con un altro articolo.

Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma

Il 17 marzo 2026 il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare di un lotto di salame Milano a marchio Sigma venduto nei supermercati Sigma.

Il motivo del ritiro a scopo precauzionale è la possibile presenza di salmonella nel prodotto.

Ministero Salute

Il lotto a rischio

Il richiamo riguarda un lotto di salame Milano a marchio Sigma venduto in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza 22-4-2026.

Il lotto in questione è il numero numero 22604715, è stato prodotto dall’azienda Salumifici Granterre di via Paganine 23 a Modena (marchio di identificazione IT444LUE).

Cosa possono fare i consumatori

La raccomandazione qualora si sia acquistata una confezione di salame Milano del lotto richiamato è di non consumare il prodotto.

È consigliabile riportare la confezione al punto vendita presso cui è stata acquistata, dove potrà essere rimborsata o sostituita con un altro prodotto.

Cos’è la salmonella e i sintomi della salmonellosi

La salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo ed è causata dalla presenza della salmonella, un agente batterico, in diversi tipi di cibi.

Come documentato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, i sintomi della salmonellosi possono variare da semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) a forme di infezioni più gravi che possono colpire in particolar modo i soggetti fragili, come anziani, bambini e immunodepressi.

I sintomi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati e durano tra i 4 e i 7 giorni.

Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e si risolve nel giro di alcuni giorni, per forme più gravi può servire una terapia antibiotica.