Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischio
Un lotto di salame Milano in vendita nei supermercati Sigma è stato richiamato in via precauzionale a causa della possibile presenza di salmonella
Richiamo di salame Milano dai supermercati Sigma: il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale per un lotto di salame confezionato a marchio Sigma, per la possibile presenza di salmonella. Chi avesse acquistato il prodotto in questione può riconsegnarlo al punto vendita d’acquisto e farsi rimborsare o sostituirlo con un altro articolo.
- Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma
- Il lotto a rischio
- Cosa possono fare i consumatori
- Cos’è la salmonella e i sintomi della salmonellosi
Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma
Il 17 marzo 2026 il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare di un lotto di salame Milano a marchio Sigma venduto nei supermercati Sigma.
Il motivo del ritiro a scopo precauzionale è la possibile presenza di salmonella nel prodotto.
Il lotto a rischio
Il richiamo riguarda un lotto di salame Milano a marchio Sigma venduto in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza 22-4-2026.
Il lotto in questione è il numero numero 22604715, è stato prodotto dall’azienda Salumifici Granterre di via Paganine 23 a Modena (marchio di identificazione IT444LUE).
Cosa possono fare i consumatori
La raccomandazione qualora si sia acquistata una confezione di salame Milano del lotto richiamato è di non consumare il prodotto.
È consigliabile riportare la confezione al punto vendita presso cui è stata acquistata, dove potrà essere rimborsata o sostituita con un altro prodotto.
Cos’è la salmonella e i sintomi della salmonellosi
La salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo ed è causata dalla presenza della salmonella, un agente batterico, in diversi tipi di cibi.
Come documentato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, i sintomi della salmonellosi possono variare da semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) a forme di infezioni più gravi che possono colpire in particolar modo i soggetti fragili, come anziani, bambini e immunodepressi.
I sintomi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati e durano tra i 4 e i 7 giorni.
Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e si risolve nel giro di alcuni giorni, per forme più gravi può servire una terapia antibiotica.