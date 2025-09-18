Salame Rovetano richiamato per rischio biologico legato alla salmomella, il lotto interessato dal ritiro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Salame Rovetano per rischio biologico legato a una possibile contaminazione da salmonella. Il prodotto dovrà essere riportato nel punto vendita in cui è stato acquistato per poter ottenere un rimborso.

Richiamato un lotto di Salame Rovetano

Sul sito del Ministero della Salute è stato diramato un avviso per il richiamo di un lotto di Salame Rovetano a causa del rischio da contaminazione batteriologica causato dalla presenza della salmonella.

Il prodotto è confezionato con un’etichetta che reca il marchio, Regoli Ivano e proviene dallo stabilimento con codice identificativo IT 9 390 L CE. Il lotto ritirato è il numero 27.25 del 12/08/2025.

La data di scadenza, indicata sull’etichetta, è il 12/05/2026. Il prodotto ha un peso di 500 grammi. Il Ministero consiglia di non consumare il salame ritirato e di riportarlo al punto vendita presso il quale è stato acquistato.

Come ottenere il rimborso

Seguendo le indicazioni del Ministero è anche possibile ottenere il rimborso del prodotto acquistato. Presentandosi presso il punto vendita di acquisto con lo scontrino che testimonia che il salame è stato acquistato proprio in quel negozio o supermercato, si possono infatti riavere i soldi spesi.

Se invece non si intende riportare il prodotto al punto vendita come consigliato, il Ministero raccomanda comunque di non consumarlo e di disporne, in particolare perché si tratta di un cibo che viene comunemente consumato crudo.

I rischi legati alla salmonella

La salmonella è un batterio che si annida infatti spesso nei cibi non cotti e conservati in maniera errata. Vive anche nell’acqua e nel terreno, ma può anche infettare gli organismi come parassita.

Nell’uomo, a seconda del sierotipo a cui appartiene, la salmonella può causare diverse malattie, anche gravi. La più comune è la salmonellosi, che si manifesta come un’infezione a carico dell’intestino.

I sintomi iniziano solitamente tra le 12 e le 24 ore dopo l’ingestione del cibo contaminato, con dolori addominali, seguiti da vomito, dolori articolari, crampi, febbre ma anche allucinazioni. Normalmente l’organismo si libera da solo del batterio, senza che sia necessario l’utilizzo di antibiotici.