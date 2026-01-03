Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato predisposto un piano straordinario di controlli nelle principali zone commerciali di Siracusa per prevenire reati predatori e garantire la sicurezza durante il periodo dei saldi. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Roberto Pellicone, è stata avviata in vista del fine settimana festivo, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità e tutelare cittadini e commercianti. I servizi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Catania, e hanno già portato all’identificazione di 365 persone e al controllo di 142 mezzi.

Controlli rafforzati nelle aree commerciali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Siracusa ha deciso di intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone a maggiore vocazione commerciale della città. L’attenzione si è concentrata su viale Tisia, viale Zecchino, via Pitia e viale Tica, aree che in questi giorni registrano un notevole afflusso di persone in concomitanza con l’inizio dei saldi stagionali. La maggiore circolazione di denaro e la presenza di numerosi clienti nei negozi hanno reso necessario un intervento mirato per prevenire episodi di furto e altre forme di illegalità.

Servizi straordinari e risultati delle operazioni

Le attività di controllo sono iniziate già nella serata di ieri e sono proseguite anche nella mattinata odierna. Gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Catania, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso dell’operazione sono state identificate 365 persone e controllati 142 mezzi, con particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Durante i controlli, sono state elevate 12 sanzioni amministrative per infrazioni legate al mancato uso delle cinture di sicurezza e all’utilizzo del cellulare durante la guida. Questi interventi rientrano nell’azione di prevenzione e repressione delle condotte pericolose che possono mettere a rischio la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini.

Proseguimento dei servizi durante il fine settimana

I servizi di controllo rafforzati proseguiranno anche nei prossimi giorni, in occasione dell’ultimo fine settimana festivo. Gli agenti della Polizia di Stato continueranno a vigilare sulle principali aree commerciali della città per garantire un clima di sicurezza e serenità a tutti coloro che si recheranno nei negozi per approfittare dei saldi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna “essercisempre”, che sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine a tutela della collettività.

