Saldi estivi 2025 al via dal 5 luglio, quanto spenderanno gli italiani con gli sconti e cosa compreranno

Scatta l’ora dei saldi estivi in tutta Italia. Da Nord a Sud, parte il fine settimana di offerte nei negozi di tutta la Penisola, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove gli sconti partiranno 11 giorni più tardi. Secondo un sondaggio Confesercenti, sono 6 su 10 gli italiani pronti ad approfittare delle occasioni.

I saldi estivi 2025

I saldi dell’estate 2025 prendono il via da sabato 5 luglio e durano fino a 60 giorni, a seconda dei termini diversi regione per regione.

Ogni regione ha regole diverse sul divieto di applicare sconti prima del periodo di offerte, dai 40 ai 15 giorni prima, così come per la data dei fine promozioni. Sulla data di partenza fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano, che darà il via ai prezzi ribassati il 16 luglio, in alcuni comuni anche il 22 agosto, fino al 13 agosto (o il 19 settembre dove si parte più tardi).

ANSA

I preparativi a Torino per i saldi estivi 2025

Il calendario

Di seguito le date di inizio e fine dei saldi estivi 2025 in ogni regione (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano):

Abruzzo, dal 5 luglio per 60 giorni

Basilicata, 5 luglio – 2 settembre

Calabria, dal 5 luglio per 60 giorni

Campania, dal 5 luglio per 60 giorni

Emilia Romagna, dal 5 luglio per 60 giorni

Friuli Venezia Giulia, dal 5 luglio – 30 settembre

Lazio, dal 5 luglio per 6 settimane

Liguria, dal 5 luglio – 18 agosto per 45 giorni

Lombardia, dal 5 luglio – 2 settembre per 60 giorni

Marche, dal 5 luglio – 1 settembre

Molise, dal 5 luglio per 60 giorni

Piemonte, dal 5 luglio per 8 settimane

Puglia, dal 5 luglio – 2 settembre

Sardegna, dal 5 luglio per 60 giorni

Sicilia, dal 5 luglio – 15 settembre

Toscana, dal 5 luglio per 60 giorni

Umbria, dal 5 luglio per 60 giorni

Valle d’Aosta, 5 luglio – 30 settembre per 60 giorni

Veneto, 5 luglio – 31 agosto

Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

Le stime

Secondo un’indagine di Confesercenti con Ipsos, circa il 60% degli italiani hanno programmato di sfruttare le offerte dei saldi dell’estate 2025.

L’associazione dei negozianti calcola che il periodo varrà un giro d’affari di circa 3,5 miliardi di euro, ma se si comprendono anche le vendite in promozione fuori dalla regole e i pre-saldi prima dell’inizio ufficiale le cifre salgono, in quanto 6,5 milioni consumatori avrebbero già approfittato degli sconti estivi.

Stando ai calcoli dell’Ufficio Studi di Confcommercio, le famiglie italiane spenderanno in media per questa stagione di offerte 203 euro, 92 euro a testa, per un valore totale di 3,3 miliardi.

Sime confermate dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio, che aggiunge 2,3 miliardi di incassi provenienti dai turisti stranieri nel nostro Paese con una spesa media pro capite di 120 euro.