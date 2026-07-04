Saldi estivi 2026 al via sabato 4 luglio, le regole dai prezzi ai cambi e resi e le possibili multe

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Partono i saldi estivi 2026. Da sabato 4 luglio in tutta Italia, tranne alcune eccezioni, sarà possibile beneficiare dei ribassi per le vendite di fine stagione: si tratterà di un periodo molto intenso per gli esercenti che si protrarrà, per la maggior parte delle regioni, fino all’inizio di settembre. Tra regole e multe, tutte le indicazioni da seguire.

Saldi estivi 2026 al via

Via ai saldi estivi 2026. Fatte salve le eccezioni delle province autonome di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse, gli sconti scattano dal 4 luglio in tutta Italia e durano fino alla fine dell’estate.

Come informa Confcommercio, i saldi (termine che indica la differenza tra le entrate e le uscite, quindi un “saldo” positivo o negativo) sono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), se non venduti entro un certo periodo di tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento.

Il calendario dei saldi, regione per regione

Le vendite di fine stagione seguono un calendario simile per tutte le regioni che però possono utilizzare delle deroghe per prolungare o restringere il periodo di attività degli sconti.

In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria , i saldi scattano il 4 luglio e durano sessanta giorni, finendo al 1° settembre 2026

, i saldi scattano il 4 luglio e durano sessanta giorni, finendo al 1° settembre 2026 In Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta via sabato 4 luglio e stop il 30 settembre,

via sabato 4 luglio e stop il 30 settembre, Nel Lazio i saldi estivi 2026 partono sabato 4 luglio e potranno svolgersi per un periodo massimo di sei settimane consecutive.

i saldi estivi 2026 partono sabato 4 luglio e potranno svolgersi per un periodo massimo di sei settimane consecutive. In Piemonte , uguale la data di partenza con diversa data di stop alle vendite scontate, fissato a otto settimane.

, uguale la data di partenza con diversa data di stop alle vendite scontate, fissato a otto settimane. In Veneto , le vendite di fine stagione si svolgeranno dal 4 luglio al 31 agosto.

, le vendite di fine stagione si svolgeranno dal 4 luglio al 31 agosto. In Puglia e in Sicilia dal 4 luglio al 15 settembre 2026.

Avvertenze, regole, prezzi, cambi, resi e multe

Come riporta Adnkronos, Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno segnalato le indicazioni fondamentali per i saldi, sia per gli esercenti che per i clienti.

Per quanto riguarda i cambi dei capi acquistati, la possibilità è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Anche la prova degli stessi non è obbligatoria ma a discrezionalità del negoziante.

dei capi acquistati, la possibilità è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Anche la degli stessi non è obbligatoria ma a discrezionalità del negoziante. Sul fronte pagamenti , le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

, le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. Sui prezzi, vige l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Qualora le regole dei saldi venissero violate, sono previste sanzioni precise, ai sensi della Legge 114/1998, Art. 22, commi 3, 6 e 7. Queste possono andare da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato) e variano da regione a regione.

Le violazioni indicate dalla legge sono: merce in saldo senza cartellino del prezzo; saldi fuori da periodo; mancata separazione dei prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno; indicazioni obbligatorie poco visibili; pubblicità ingannevole per il consumatore inerente la svendita in atto.