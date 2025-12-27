Inizio saldi invernali 2026, il calendario con le date regione per regione: quando cominciano e quanto durano

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutto pronto per l’inizio dei saldi invernali 2026. La data di partenza è la stessa in quasi tutta Italia dopo l’invito della Conferenza delle Regioni a renderla omogenea su tutto il territorio nazionale. Solitamente gli sconti cominciano il primo giorno feriale prima dell’Epifania, ma il 2026 farà eccezione in quanto, qualora tale giorno coincida con il lunedì, i saldi vengono anticipati al sabato. Dunque nel 2026 le vendite a prezzi vantaggiosi inizieranno quasi dappertutto sabato 3 gennaio.

Inizio saldi invernali 2026, quasi ovunque sconti a partire dal 3 gennaio

In tutte le Regioni italiane, ad eccezione del Trentino Alto-Adige e della Valle d’Aosta, i saldi inizieranno sabato 3 gennaio 2026.

Abruzzo, Molise, Campania, Lombardia, Calabria, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana : saldi dal 3 gennaio 2026 per una durata massima di sessanta giorni, vale a dire fino al 3 marzo.

: saldi dal 3 gennaio 2026 per una durata massima di sessanta giorni, vale a dire fino al Basilicata e Marche : le vendite di fine stagione devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate nel periodo che decorre dal 3 gennaio 2026 all’ 1 marzo per i saldi invernali.

e : le vendite di fine stagione devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate nel periodo che decorre dal 3 gennaio 2026 all’ per i saldi invernali. Friuli Venezia Giulia : sconti a partire da sabato 3 gennaio. La data che segna il termine delle vendite di fine stagione, invece, è il 31 marzo.

: sconti a partire da sabato 3 gennaio. La data che segna il termine delle vendite di fine stagione, invece, è il Lazio : la Regione ha reso noto che per i saldi invernali la data d’inizio è sabato 3 gennaio 2026. “Si rammenta che i saldi potranno essere effettuati per un massimo di 6 settimane consecutive a partire dalla data di inizio”, riferisce la nota.

: la Regione ha reso noto che per i saldi invernali la data d’inizio è sabato 3 gennaio 2026. “Si rammenta che i saldi potranno essere effettuati per un massimo di consecutive a partire dalla data di inizio”, riferisce la nota. Liguria : i saldi invernali 2026 cominceranno sabato 3 gennaio e termineranno lunedì 16 febbraio.

: i saldi invernali 2026 cominceranno sabato 3 gennaio e termineranno Piemonte : data di inizio dei saldi invernali 3 gennaio 2026. “La durata dei saldi è di 8 settimane anche non continuative”, spiegano dalla Regione.

: data di inizio dei saldi invernali 3 gennaio 2026. “La durata dei saldi è di anche non continuative”, spiegano dalla Regione. Puglia : la stagione dei saldi invernali per l’anno 2026 prenderà il via sabato 3 gennaio. Le vendite di fine stagione termineranno il 28 febbraio.

: la stagione dei saldi invernali per l’anno 2026 prenderà il via sabato 3 gennaio. Le vendite di fine stagione termineranno il Sicilia : le vendite di fine stagione possono essere effettuate per l’esercizio 2026 dal 3 gennaio al 15 marzo .

: le vendite di fine stagione possono essere effettuate per l’esercizio 2026 dal 3 gennaio al . Umbria : i saldi invernali inizieranno sabato 3 gennaio 2026. La data di conclusione è mercoledì 4 marzo.

: i saldi invernali inizieranno sabato 3 gennaio 2026. La data di conclusione è mercoledì Veneto: le vendite di fine stagione invernale si svolgeranno da sabato 3 gennaio 2026 fino al 28 febbraio 2026.

Quando iniziano i saldi in Trentino Alto-Adige

In Trentino Alto-Adige i saldi cominceranno in molte zone l’8 gennaio 2026 e si concluderanno il 5 febbraio, come stabilito dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano. In alcuni comuni, invece, ci saranno sconti a partire dal 7 marzo.

In particolare, le vendite delle merci della stagione invernale 2025/2026 cominceranno giovedì 8 gennaio nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta.

Calendario differente per i comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: qui i saldi inizieranno il 7 marzo e termineranno il 4 aprile 2026.

Nella provincia di Trento, come riferisce la Camera di Commercio, “le date di inizio delle vendite particolarmente favorevoli sono libere, ovvero possono essere effettuate durante tutto l’anno.

Le imprese che se ne avvalgono devono attenersi a specifici obblighi di pubblicità ed effettuare una comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune di appartenenza”.

I saldi e le vendite di fine stagione rientrano in queste “vendite particolarmente favorevoli”. La durata massima è di 60 giorni e “il conteggio va effettuato comprendendo il giorno d’inizio della vendita”.

La Valle d’Aosta anticipa tutti

La Valle d’Aosta ha spiegato che nella regione “le vendite di fine stagione o saldi possono essere effettuate nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 marzo 2026, per un massimo di sessanta giorni consecutivi”.