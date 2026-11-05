Sale arricchito di potassio, lo studio pubblicato su Nature può salvare 3 milioni di vite

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’impiego del sale arricchito di potassio al posto del condimento tradizionale potrebbe prevenire ogni anno quasi tre milioni di decessi e oltre dieci milioni di nuovi casi di malattie cardiovascolari e renali nel mondo. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Nature Health e condotto dal George Institute for Global Health su 193 Paesi.

I benefici del sale arricchito di potassio secondo lo studio di Nature

La sostituzione del cloruro di sodio con cloruro di potassio rappresenta una misura efficace per contrastare l’ipertensione arteriosa e ridurre l’incidenza delle patologie cardiovascolari.

Secondo la ricerca pubblicata su Nature Health e guidata dagli esperti del George Institute for Global Health, l’adozione globale del sale arricchito di potassio permetterebbe di evitare il 14,6% dei decessi annuali legati a complicazioni cardiache e renali.

Il professor Bruce Neal ne ha spiegato l’importanza: “Un consumo eccessivo di sodio, unito a un apporto insufficiente di potassio, è una causa accertata di ipertensione, un importante fattore di rischio per condizioni potenzialmente letali come ictus, infarti e malattie renali. Passare a un sale arricchito di potassio permette di affrontare contemporaneamente entrambi questi problemi alimentari, offrendo notevoli benefici per la salute”.

Le strategie di conversione nei diversi Paesi

L’impatto preventivo del nuovo condimento varia in base alle abitudini alimentari e alle fonti prevalenti di sodio registrate nelle diverse aree geografiche. Nelle nazioni asiatiche la maggior parte del consumo deriva dal sale aggiunto nella cucina domestica, mentre nei contesti occidentali la quota principale proviene dai prodotti industriali.

Bruce Neal ha sottolineato le azioni necessarie per l’Europa e il Nord America: “Per ottenere i massimi benefici dal passaggio a un sale arricchito con potassio, è necessario il coinvolgimento dell’industria alimentare in Europa e Nord America, dove oltre il 70% dell’apporto di sale deriva da alimenti industriali e pasti consumati al ristorante”.

La rimodulazione dei processi produttivi industriali risulta quindi decisiva per estendere l’efficacia della misura su scala globale.

Gli ostacoli economici

Nonostante la raccomandazione formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025, la diffusione di questa alternativa trova ostacoli di natura economica e produttiva.

Il sale arricchito di potassio presenta un costo medio doppio rispetto alla versione tradizionale, richiedendo un adeguamento delle catene di approvvigionamento della materia prima.

Sul piano medico occorre inoltre prestare attenzione ai soggetti affetti da nefropatie gravi, per i quali un apporto eccessivo di potassio può comportare rischi di iperkaliemia.

I ricercatori ricordano tuttavia il precedente storico del sale iodato, introdotto nel Novecento per sconfiggere il gozzo, come modello di successo per le politiche sanitarie internazionali a lungo termine.